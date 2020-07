Marvel : Les réalisateurs d’Avengers Endgame sur le manque de diversité

Les réalisateurs d’Avengers Endgame sont d’accord avec Anthony Mackie sur le manque de diversité dans le MCU.

Récemment Anthony Mackie s’est exprimé sur le manque de diversité dans le MCU. Si des progrès ont été faits, il y a toujours de la place pour mieux faire. Et récemment, Joe et Anthony Russo ont admit qu’il pourrait avoir encore plus de diversité dans les films Marvel, devant et derrière la caméra.

Dans une interview avec MovieMaker, Joe Russo confie : « Je pense que nous pouvons toujours tous faire mieux en matière de diversité, constamment dans ce domaine et dans toutes les facettes de chaque industrie. Je pense que nous devons tous travailler plus dur pour continuer d’approuver et de soutenir la diversité des deux côtés de la caméra. »

Le réalisateur fait référence aux propos d’Anthony Mackie qui lamentait le manque de diversité et en particulier le fait que Marvel n’engage pas assez de talents noirs ou qu’ils ne soient que sur le « film noir » de la franchise, Black Panther.

« Nous avons une tonne de respect pour Anthony Mackie. Ce n’est pas seulement un acteur incroyable, mais c’est une personne incroyable, et nous avons adoré notre collaboration avec lui, » confie Anthony Russo.

Dans les films à venir, Marvel s’engage à plus de diversité en termes de sexualité, de genre et d’ethnicité devant et derrière la caméra avec Black Widow, The Eternals, Black Panther 2, Captain Marvel 2 et Shang-Chi.

Source : MovieMaker / Crédit ©Marvel