Evil Dead 4 : Bruce Campbell confirme le film et révèle le titre et le réalisateur

Bruce Campbell confirme que le film Evil Dead 4 est bien en préparation et a un réalisateur.

C’est officiel : il y aura bien un nouveau film Evil Dead. Même si Bruce Campbell a annoncé qu’il se retirait du rôle d’Ash Williams après l’annulation de la série Ash vs Evil Dead, lui et Sam Raimi ont clairement indiqué qu’ils avaient l’intention de maintenir la franchise et ont teasé un nouveau film dans la saga.

Récemment, dans une interview avec Empire Magazine, Bruce Campbell a révélé que Lee Cronin réalisera le film et qu’il s’intitule Evil Dead Now. Cronin est aussi chargé d’écrire le film, ce qui, selon Campbell, se produira dès que possible. L’industrie cherche toujours à remettre les productions en marche après l’arrêt dû au COVID-19, ce qui peut prendre un certain temps.

« Nous venons de discuter avec Lee Cronin, qui écrit et réalise le prochain Evil Dead. Ça s’appelle Evil Dead Now. Sam a lui-même choisi Lee, il a fait un film cool appelé The Hole In The Ground. Nous allons sortir ce film dès que possible. »

Campbell confie aussi qu’à partir de maintenant, les films Evil Dead seront tous indépendant les uns des autres. Cela signifie ainsi que ce ne sera pas la suite directe de la série et des films précédents.

Il explique : « À partir de maintenant, ils sont en quelque sorte indépendants. Ce qui est bien. C’est libérateur. On pourra avoir différents héros ou différentes héroïnes dans ce cas. Celui-ci va être un peu plus dynamique. Nous voulons juste garder la série à jour. Et le mantra, vraiment, est que nos héros et héroïnes ne sont que des gens ordinaires. Voilà ce que nous allons continuer. »

Ne vous attendez donc pas à revoir Ash dans les prochains films. Si Campbell est impliqué en tant que producteur, il ne semble pas désirer reprendre son rôle et souhaite laisser la place à d’autres.

Il est difficile d’imaginer la saga sans Ash Williams, mais il faudra s’y faire. On attend désormais d’en savoir plus sur le projet en termes de casting et de date de sortie.

Source : Empire / Crédit ©Starz