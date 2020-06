Eurovision Song Contest : Will Ferrell et Rachel McAdams en route pour l’Eurovision (Bande-annonce)

Bande-annonce du film Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga, avec Will Ferrell et Rachel McAdams, bientôt sur Netflix.

Cette semaine, Netflix a dévoilé la bande-annonce du film Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga, un long métrage avec Will Ferrell et Rachel McAdams, qui semble gentiment se moquer du plus célèbre concours de chansons de la planète : l’Eurovision.

Dans le film Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga, Lars et Sigrit (Will Ferrell et Rachel McAdams), sont deux musiciens en herbe qui se voient offrir la chance de leur vie en représentant leur pays au plus grand concours international de la chanson. L’occasion pour eux de vivre enfin leur rêve le plus fou.

La bande-annonce en révèle un peu trop du film mais dans son ensemble, cela ressemble plus à un gros délire sur l’Eurovision qu’autre chose.

Dan Stevens, Demi Lovato et Pierce Brosnan jouent également dans le film réalisé par David Dobkin. Will Ferrell a co-écrit le film avec Andrew Steele.

Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga sera disponible le 26 juin sur Netflix.

Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga – Bande-annonce VOST