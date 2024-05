Le Pingouin : Mark Strong aurait rejoint la série Batman de Matt Reeves

Mark Strong, vu dans Shazam!, aurait rejoint Le Pingouin, la série de l’univers Batman de Matt Reeves.

La prochaine série dérivée de The Batman, Penguin, aurait casté un acteur déjà vu dans le DCEU. L’univers Batman de Matt Reeves s’agrandit après le film à succès de 2022 avec Robert Pattinson. Mark Strong, vu dans un autre projet DC, Shazam!, aurait rejoint la série.

Bien que sa suite soit prévue dans quelques années, la franchise se développe sur le petit écran sous la forme d’une série télévisée The Penguin, avec Colin Farrell de retour en tant que méchant titulaire.

Le tournage de la série est terminé depuis le mois de février mais il semble qu’un acteur ait été ajouté au casting sans avoir été annoncé officiellement. Une publication Instagram de l’entraineur Giacomo Farci a récemment gagné en popularité en ligne. Il a partagé une image de Mark Strong et a révélé qu’il a travaillé avec l’acteur.

Si sur le post original il ne dit pas pour quel projet il a entrainé Strong, Farci confirme dans une réponse à un fan que c’était pour Pingouin. « Je l’ai entrainé pour ça », répond Farci quand on lui demande s’il a travaillé pour la série DC.

Pour le moment, on ne sait pas quel rôle il incarne puisque ni Warner Bros, ni DC ou encore Max n’a confirmé sa présence dans la série. Les paris sont donc ouverts sur son rôle. Est-ce un personnage classique des comics ou un nouveau rôle créé pour l’occasion ? On attend de voir.

La série en huit épisodes se concentrera sur les débuts du Pingouin, comme l’a montré le réalisateur Matt Reeves dans The Batman. Peu de détails sur l’intrigue ont été révélés. Cependant, il semble que les créateurs aient une petite liberté pour ne pas se laisser enfermer par le reste de la nouvelle vision de James Gunn pour DC.

Les nouveaux patrons de DC, Gunn et Peter Safran, ont déclaré que l’univers Batman de Reeves est un des projets « Elseworlds » et ne fait pas partie de leur plan de première phase « Dieux et Monstres » pour DC. Cet univers devrait démarrer en juillet 2025 avec la sortie de Superman.

Dans le monde de Reeves, The Penguin arrivera cet automne et la suite du film, The Batman Part II, sortira en octobre 2026 après avoir été récemment repoussé d’un an.

La série, mettra également en vedette Cristin Milioti, Clancy Brown, François Chau et Michael Kelly, entre autres.

Pour le moment, il n’y pas de date de sortie exacte pour The Penguin qui sera disponible cet automne sur la plateforme Max, disponible en France via MyCanal et Prime Video à partir du 11 juin.

