Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor démystifie les théories de la bande-annonce

Ewan McGregor dit que les théories concernant la bande-annonce d’Obi-Wan Kenobi sont « principalement mauvaises ».

La série Star Wars Obi-Wan Kenobi arrive à la fin du mois sur Disney+. En parlant avec Associated Press, l’acteur principal Ewan McGregor s’est exprimé sur le dernier projet Disney+ de Lucasfilm, en anticipation de sa sortie.

McGregor a déclaré qu’il regardait les réactions et les vidéos qui décortiquent la bande-annonce de la série en ligne, notant que les théories étaient « principalement mauvaises », mais a reconnu qu’elles étaient toujours « assez amusantes à regarder »:

« J’aime regarder la réaction des gens aux bandes-annonces, au teaser puis à la vraie bande-annonce. Et il y a tous ces gens qui aiment le décomposer et qui racontent à leur public de quoi parle la série. Et, vous savez, ils ont principalement tort. Donc, c’est assez drôle à regarder. »

La série se déroule 10 ans après les événements de La Revanche des Sith, alors qu’Obi-Wan se cache sur Tatooine et surveille de loin un jeune Luke Skywalker, comme le montre la bande-annonce. À ce stade de l’histoire de Star Wars, l’Empire contrôle désormais la galaxie et tous les Jedi restants sont désormais traqués et tués par les inquisiteurs de Dark Vador.

Au casting, on trouve également Joel Edgerton et Bonnie Piesse dans les rôles d’oncle Owen et tante Beru mais aussi Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.

Obi-Wan Kenobi est réalisé par Deborah Chow, qui n’est pas étrangère à cet univers puisqu’elle a réalisé deux épisodes de The Mandalorian.

Rendez-vous le 27 mai sur Disney+ pour découvrir Obi-Wan Kenobi. La série sera lancée avec deux épisodes puis diffusera un épisode chaque mercredi.

Source : AP / Crédit ©Disney+