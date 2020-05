The Madalorian saison 2 : Katee Sackhoff dans le rôle de Bo-Katan de Clone Wars ?

Katee Sackhoff aurait rejoint la saison 2 de The Mandalorian dans le rôle de Bo-Katan de Clone Wars.

Un autre personnage animé s’apprêterait à faire ses débuts en live-action. Après Rosario Dawson dans le rôle de Ahsoka Tano, c’est au tour de Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) d’être annoncée dans le rôle de Bo-Katan, un personnage connu des fans des série animées Clone Wars et Star Wars Rebels.

Pour le moment, cette nouvelle, via SlashFilm, reste une rumeur puisque ni Lucasfilm ou Disney+ n’ont confirmé l’information. On ne sait pas comment elle sera incorporée à l’histoire mais elle sa présence aurait du sens quand on sait comment la saison 1 se termine.

Bo-Katan est une leader mandalorian qui faisait autrefois partie de l’organisation Death Watch. Plus important encore, Bo-Katan a utilisé une fois le Darksaber, une arme mythique dans la galaxie Star Wars qui a fait une apparition mémorable à la fin de la saison 1 entre les mains de Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Il serait logique que Bo-Katan veuille récupérer l’arme et la remettre entre de bonnes mains.

Katee Sackhoff rejoindrait ainsi Temuera Morrison (Boba Fett) Michael Biehn et Rosario Dawson qui ont été annoncés plus tôt cette année. Notez encore une fois que Disney n’a pas confirmé ces castings.

A la réalisation de cette saison 2, Robert Rodriguez et Peyton Reed ont été confirmés. Les producteurs exécutifs et scénaristes Dave Filoni et Jon Favreau devraient aussi être derrière la caméra pour l saison 2.

The Mandalorian est disponible sur Disney+. La saison 2 sera diffusée à l’automne 2020.

Source : SlashFilm / Crédit ©Lucasfilm