Saison 2020 / 2021 : La CW commande le reboot de Kung-Fu et The Republic of Sarah

La CW commande officiellement le reboot féminin de Kung-Fu et la série The Republic of Sarah.

La CW ajoute deux séries de plus pour sa grille de la saison prochaine. Après avoir commandé les pilotes, la chaîne a officiellement annoncé des saisons pour le reboot de Kung-Fu et la série The Republic of Sarah. Ces deux séries rejoignent Superman & Lois ainsi que le reboot de Walker Texas Ranger comme nouveautés pour la saison prochaine.

Kung Fu, est le reboot féminin de la série des années 70 de David Carradine. Elle met en vedette l’actrice Olivia Liang (Legacies) en tant que femme américano-chinoise qui abandonne ses études et se dirige vers un monastère isolé en Chine. Mais quand elle revient dans sa ville natale envahie par le crime et la corruption, elle utilise ses compétences en arts martiaux et les valeurs de Shaolin pour protéger sa communauté et traduire les criminels en justice… tout en recherchant l’assassin de son mentor Shaolin et qui est désormais après elle.

Christina M. Kim (Lost) a créé la série avec les producteurs exécutifs de Blindspot Martin Gero, Greg Berlanti et Sarah Schechter.

The Républic of Sarah met en vedette Stella Baker (Tell Me Your Secrets) dans le rôle de Sarah Cooper, une professeure de lycée, qui utilise une faille cartographique pour déclarer l’indépendance de sa petite ville avant qu’une société minière cupide puisse prendre le contrôle. Maintenant, Sarah doit diriger un jeune groupe de personnes inadaptées alors qu’elles tentent de créer leur propre pays à partir de rien.

Luke Mitchell, (Blindspot), incarne le frère de Sarah, qui est également un avocat représentant la société minière. Jeffrey Paul King (Elementary) a créé la série. Ce projet était à l’origine un pilote CBS avec Sarah Drew (Grey’s Anatomy), mais il n’a pas abouti.

Pour le moment, la chêne ne s’est pas exprimée sur les spin-offs de Arrow et The 100 qui ont toutes les deux eu droit à des backdoors pilotes. Le pilote de Green Arrow and the Canaries a déjà et diffusé et celui du spin-off de The 100 le sera au cours de la dernière saison à venir.

