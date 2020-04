Wonder Woman 1984 : Kristen Wiig est surprise qu’aucun spoiler n’a filtré

Kristen Wiign, alias Cheetah, est surprise qu’aucun spoiler n’a filtré sur Wonder Woman 1984.

Kristen Wiig qui incarne Cheetah dans le film Wonder Woman 1984, a récemment confié qu’elle était surprise qu’aucun spoiler sur le film n’ait filtré sur la toile, spécialement en ces temps où tout se retrouve très vite sur la toile.

Dans une interview au magazine Vogue, Wiig confie : « Personne ne sait vraiment grand-chose sur le film», a expliqué l’actrice, « ce qui est fou de nos jours. C’est étonnant que rien n’est fuit. Tout ce que vous obtenez de Warner Bros. est en quelque sorte crypté, comme si votre ordinateur explosait si vous l’ouvriez. »

En parlant de son personnage à EW, Wiig a avoué qu’elle ne connaissait pas vraiment Cheetah : « Je ne savais pas vraiment beaucoup de choses sur Cheetah », a-t-elle dit. « Avant même de parler à Patty [Jenkins], il y avait une idée que cela pourrait peut-être être une méchante pour le film, alors je suis allée en ligne et j’ai regardé tous les méchants de Wonder Woman pour essayer de comprendre lequel c’était, parce que j’étais tellement excitée. Et j’étais vraiment, vraiment contente de découvrir que c’était elle. »

Wiig a raison, on ne sait toujours pas grand-chose du film. On sait tout de même que Chris Pine sera de retour auprès de Gal Gadot mais on ne sait pas comment il revient. Evidemment, on sait que le film se passe dans les années 80 et que Cheetah sera la méchante.

La sortie du film a dû être repoussée à cause de la pandémie de coronavirus. Il est désormais attendu dans les salles pour le 12 août.

Source : EW et Vogue / Crédit ©Warner Bros