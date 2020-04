Rogue One – Cassian Andor : La série Star Wars avait commencé sa pré-production

La série Star Wars sur Cassian Andor de Rogue One, avait commencé sa pré-production depuis 6 semaines avant de s’arrêter à cause du coronavirus.

La pandémie de coronavirus a forcé tous les tournages et productions de films et de séries à s’arrêter pour éviter de propager le COVID-19. La série centrée sur le personnage de Cassian Andor, vu dans Rogue One : A Star Wars Story, était sur le point de commencer son tournage mais les choses ont du être interrompu.

Selon Neal Scanlan, spécialiste des effets spéciaux qui a travaillé sur les suites de Star Wars, la série avait apparemment complété 6 semaines de pre-production et n’allait pas tarder à entrer en tournage.

« Nous étions ici au Royaume-Uni sur le point de commencer nous-mêmes quelques séries, mais elles ont malheureusement tous été touchées. Nous avons littéralement commencé il y a environ six semaines sur l’histoire de Cassian jusqu’à ce que le virus frappe malheureusement et nous sommes maintenant tous en lock-down. Donc, nous essayons de faire de notre mieux depuis chez nous. »

Disney a annoncé que la nouvelle série était en développement en 2018. Jared Bush a développé la série, établissant sa bible et rédigeant un premier jet de l’épisode pilote. Stephen Schiff sera le showrunner et le producteur exécutif de la série. Tony Gilroy, qui a travaillé sur Rogue One, a écrit le pilote de la série et réalisera deux épisodes de sa première saison.

Diego Luna revient dans le rôle de Cassian Andor et Alan Tudyk reprendra son rôle du droïde K-2SO.

La série est attendue pour 2021 sur Disney+ .

Source : ComicBook / Crédit ©Lucasfilm