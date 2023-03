The Last of Us saison 1 : Le showrunner explique les choix de Joel dans le final (spoilers)

Le showrunner Craig Mazin explique les choix controversés de Joel dans le final de la saison 1 de The Last of Us. Spoilers.

La saison 1 de The Last of Us vient de se terminer et si vous avez vu cet épisode final, vous avez pu constater que Joel a pris des décisions assez controversées. Après avoir réussi à se rendre à Salt Lake City, l’emplacement de l’hôpital contrôlé par les Lucioles, Joel et Ellie sont attaqués par des membres de la faction révolutionnaire.

Joel se retrouve à l’hôpital gardé par Marlene (et ses soldats) qui révèle qu’Ellie doit subir une intervention chirurgicale mortelle afin de créer un remède pour sauver le monde. Confronté à la perte d’Ellie pour toujours, Joel assassine tout le monde sur son passage pour la sauver d’une mort certaine.

Dans une conférence de presse récente, Craig Mazin, le showrunner et co-créateur de la série a discuté des choix difficiles de Joel dans le dernier épisode. Il a discuté de sa propre morale conflictuelle concernant la fin tout en soulignant « l’amour inconditionnel » de Joel pour Ellie qui a conduit à sa violente attaque contre les Lucioles.

« Cet amour inconditionnel, on lui accorde trop de crédit, c’est la plus haute forme d’amour. Inconditionnel signifie littéralement aucune condition, sans compter les conditions selon lesquelles vous devriez vraiment faire quelque chose qui n’est pas dans le meilleur intérêt de la personne que vous aimez, du moins selon une sorte de code moral ou une norme d’éthique, » dit-il.

Il ajoute : « Je ne dis pas que j’ai une opinion arrêtée sur la façon dont les choses se passent à la fin, je n’en ai pas, je suis confus moralement, je pense que c’est un choix difficile, je fais des allers-retours, et je pense que beaucoup de personnes vont faire pareil. Mais vous avez au moins raison de suggérer que même si nous n’étions pas nécessairement en train de lancer quoi que ce soit en douceur — c’est un excellent terme — nous sommes conscients des choses. »

Il conclut : « Nous avons construit cette saison autour de l’histoire du premier jeu que Neil et Naughty Dog n’étaient pas au courant lorsqu’ils ont raconté cette histoire la première fois. Donc, il y a certains petits moments et choses que nous y mettons, mais finalement, je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit cette saison qui contredise ce qui était déjà là essentiellement, ou explicitement, dans le jeu lui-même. »

L’épisode a aussi révélé ce qui s’est passé durant la naissance d’Ellie, donnant un début de réponse sur son immunité. Anna (Ashley Johnson), la maman d’Ellie, a été mordue par un clicker au moment où elle accouchait. Anna a été infectée puis elle a rapidement coupé le cordon mais clairement cela a permis au corps d’Ellie d’acquérir une immunité d’une manière plutôt étrange.

Expliqué par Marlene dans l’épisode 9, le corps d’Ellie a été capable de produire un « messager chimique » après sa naissance qui a amené le champignon à penser qu’elle faisait déjà partie du Cordyceps. En tant que tel, le champignon n’a jamais pris le contrôle de son corps.

Après que Joel ait perdu sa fille dans l’épisode 1 de The Last of Us, il a également perdu sa volonté de vivre. La finale de la saison 1 a révélé que Joel avait tenté de se suicider un jour après la mort de Sarah, une action qui a probablement conduit à la surdité de son oreille droite. À partir de ce jour, Joel est simplement devenu un survivant, à la recherche de quelque chose pour lequel se battre, que ce soit Tommy, Tess ou Ellie. On comprend donc ces actions extrêmes pour protéger celle qu’il considère désormais comme sa fille.

The Last of Us est disponible sur Prime Video.

Source : Screen Rant / Crédit ©HBO