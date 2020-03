Grey’s Anatomy saison 16 : On connait enfin le père du bébé d’Amelia (spoilers et promo)

On connait enfin le père du bébé d’Amelia dans la saison 16 de Grey’s Anatomy. Spoilers et promo du prochain épisode.

Avant d’aller plus loin, si vous venez à peine de commencer la saison 16 de Grey’s Anatomy actuellement diffusée sur TF1, sachez que la suite de cet article concerner l’épisode 17 et contient des spoilers. Vous êtes prévenus.

Les résultats sont enfin là. Après des semaines de doutes, on sait enfin qui est le père du bébé d’Amelia. Link et Amelia étaient en froid parce qu’il y avait une possibilité que le bébé soit celui d’Owen. Amelia voulait simplement que Link la choisisse pour elle, peu importe les résultats du test, mais Link n’était pas sûr de pouvoir être un parant pour un enfant qui n’est pas le sien.

Cependant, dans le dernier épisode en date, il réalise qu’il veut être avec elle peu importe la paternité et qu’il aime déjà ce bébé. Cette décision soulage Amelia qui lui révèle qu’il est bien le père. Owen n’est donc pas le père biologique de l’enfant ce qui est une bonne nouvelle, mais la possibilité qu’il le soit a fait paniquer Teddy.

Dans l’épisode précédent, Teddy a appris que le père de son enfant était peut-être aussi le père du bébé d’Amelia. Elle a donc pris la mauvaise décision de se consoler dans les bras de Koracick. Elle a aussi dit à Owen que le bébé était peut-être le sien, une chose qu’il ne savait pas. La réaction d’Owen n’a pas rassuré Teddy qui s’est encore consolé auprès de Koracick.

Quand elle rentre chez elle, Owen dit à Teddy qu’il était sous le choc mais que c’est elle qu’il choisi, peu importe les résultats du test de paternité. Cependant, le mal et fait, Teddy a trompé Owen avec Tom alors qu’ils sont en train de préparer leur mariage. Dira-t-elle la vérité ? On attend de voir.

Ailleurs dans l’épisode, Jo est en colère contre Alex qui l’a laissée mais elle réalise que même s’il l’a abandonnée pour une autre, leur relation a compté. Cela lui a fait comprendre qu’elle valait la peine d’être aimée, l’amour qu’il avait pour elle est la raison pour laquelle elle tient encore debout. Elle prouvera qu’il a fait une erreur en la quittant parce qu’elle connait désormais sa valeur.

Pour finir, le milliardaire responsable des fusées qui ont explosé la semaine dernière dans Station 19 et blessé beaucoup de personnes, risque gros. Il demande à Koracick de lui trouver un problème médical qui aurait alterné ses décisions pour éviter la prison. Il lui promet de lui donner de l’argent en échange. Si Koracick hésite, il finit par accepter par ce que cet argent aidera l’hôpital et Meredith à faire le bien et soigner des patients qui n’ont pas les moyens.

La semaine prochaine, Meredith dirigera une journée de chirurgie pro bono, mais comme le montre la promo, elle sera débordée et tentera de garder les choses en ordre. De son côté, DeLuca qui continue de tomber dans sa spirale, traite un adolescent qui, selon lui, est en danger et essaie désespérément de convaincre Bailey de soutenir sa théorie.

Grey’s Anatomy, c’est le mercredi sur TF1 et le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 16 – Promo 16×18