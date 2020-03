Coronavirus : Les sorties de films reportées, les tournages de séries interrompus et événements annulés

Petit récapitulatif des sorties de films reportées, des tournages de séries interrompus et des événements annulés à cause du Coronavirus.

La pandémie du Coronavirus (COVID-19) pousse plusieurs productions de films et de séries à opérer des changements. Les sorties de plusieurs films sont repoussées et des tournages de séries sont interrompus un peu partout dans le monde. Des festivals et autres événements annuels sont aussi annulés pour éviter de répandre le virus.

Parce qu’il est difficile de suivre tout ce qui se passe, voici un petit récapitulatif des films et des séries touchés par des reports ou des interruptions de tournage.

Cinéma

Mission Impossible 7 : Le tournage du film a été interrompu à Venise en Italie quand le pays est devenu l’épicentre du Coronavirus en Europe.

Mourir Peut Attendre : Le prochain James Bond devait sortir en avril, il sortira finalement en novembre 2020.

Fast & Furious 9 : Le film devrait sortir en mai 2020, il est finalement repoussé en avril 2021.

Sans un Bruit 2 : Alors que le film devait sortir ce 18 mars, il est reporté à une date non définie.

Mulan : Le film live-action de Disney, qui était attendu pour le 25 mars, est repoussé à une date ultérieure qui n’a pas encore été annoncée.

Les Nouveaux Mutants : Encore un coup dans le ventre pour le film spin-off des X-Men. Alors que Disney avait dit que le film sortirait comme prévu début avril, il sortira plus tard cette année.

Séries

The Falcon and the Winter Soldier : La série de Marvel, qui est attendue sur Disney+ cet été a dû interrompre son tournage à Prague

Riverdale : La série de la CW a décidé de faire une pause dans son tournage parce qu’un des membres de l’équipe est entré en contact avec une personne atteinte par le virus.

Grey’s Anatomy : La série médicale fait une pause dans son tournage de la saison 16 pour au moins deux semaines.

Grace and Frankie : La dernière saison de la série Netflix a suspendu sa production pour une durée indéfinie.

Les séries NBCUniversal : Les studios NBCUniversal ont suspendu la production de plusieurs de leurs séries en cours et ont repoussé les débuts de tournage de certaines. La franchise Chicago (Fire, Med et PD), New York Unité Spéciale, FBI, New Amsterdam, la nouvelle série d’Emmy Rossum Angelyne, la saison 2 de Russian Doll qui devait commencer à filmer.

Evénements

En France, les festivals Series Mania et Canneséries sont annulés. Canneséries est reporté à l’automne et se déroulera en parallèle du MipCom.

SXSW : Le festival de musique et de cinéma qui se déroule à Austin au Texas est annulé.

Tribeca : Lefestival de cinéma New Yorkais qui devait se dérouler entre le 15 et 26 avril est reporté

CinémaCon : Le grand rassemblement des propriétaires de salles de cinéma n’aura pas lieu cette année

Les Upfronts : Les 5 networks principales de la télévision américaine (ABC, NBC, CBS, FOX, CW) on décidé d’éviter l’événement et présenteront leurs programmes de l’année prochaine via vidéo. Il en est de même pour WarnerMedia

WonderCom : La convention de fans annuelle qui se déroule à Anaheim en Californie a été repporté. Pour le moment, le Comic Con de San Diego reste en place cet été

Les Kids Choice Awards : La remise des prix de Nickelodeon qui devait se tenir le 22 mars est repporté

L’E3 : Même si l’événement de jeux vidéo est prévu entre le 9 et 11 juin, les organisateurs ont décidé de ne pas prendre de risque

PaleyFest LA : Le Paley Center a décidé de repousser son événement annuel. La série Modern Family, qui se termine cette saison, devait être célébrée ce vendredi 13 mars.

Et pour finir, Disney annonce que ses parcs vont fermer. Disneyland en Californie, Disney World en Floride et Disneyland Paris ferment leurs portes jusqu’à au moins la fin du mois de mars.

Source : EW et Deadline / Crédit ©DR