True Detective saison 5 : Nouvelle location révélée

La cheffe des séries dramatiques de HBO révèle le nouveau lieu de la prochaine saison 5 de True Detective alors que le casting est en cours.

Nous ne sommes plus en Alaska. La cinquième saison à venir de True Detective avance et ce sera la deuxième avec Issa Lopez comme scénariste/showrunner. Comme à son habitude, la série déménage dans un autre état et verra de nouveaux personnages.

Cela a été révélé à Deadline par Francesca Orsi, responsable des séries dramatiques et du cinéma de HBO, lors d’une interview lors de la première de la saison 3 de The White Lotus tout en discutant des programmes à venir pour la chaine premium.

« Cela se déroule à New York, à Jamaica Bay », a déclaré Orsi. « Issa a beaucoup à dire, un peu comme elle l’avait fait avec Night Country. C’est un milieu différent mais tout aussi puissant. »

Le tournage de la nouvelle saison devrait commencer dans les mois à venir, avec un casting en phase préliminaire.

« Je suis vraiment excitée à ce sujet. Nous avons une petite salle de scénaristes avec Issa ; elle est contente », a déclaré Orsi. « Nous avons juste donné des notes sur les deux premiers épisodes, sur toute la saison. Honnêtement, j’ai hâte que ça soit diffusé. Tout est question de casting et de préparation. »

Cela étant dit, il faudra être patient parce que la nouvelle saison ne sera pas lancée avant 2027, selon Orsi.

Dans une interview au New York Post en décembre, Lopez a confié qu’il y aura des connexions entre la saison 4 et la saison 5. Elle a déclaré : « Il va y avoir des liens importants entre tout ce qui se passe à Ennis, en Alaska, et les personnages d’Ennis, en Alaska, et ce qui se passe dans la nouvelle [saison]. Cela dit, c’est une nouvelle histoire, de nouveaux personnages et tout. »

True Detective : Night Country, le quatrième volet de l’anthologie, mettait en vedette Jodie Foster et Kali Reis dans le rôle de policières qui creusent les vérités hantées enfouies sous la glace éternelle afin de résoudre la disparition des huit hommes qui exploitent la station de recherche arctique Tsalal à Ennis, en Alaska.

Foster a remporté un Emmy pour son travail dans la série.

Source : Deadline / Crédit ©HBO