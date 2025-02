The Handmaid’s Tale : C’est la révolution des Servantes dans la saison finale (teaser)

Premier aperçu de la saison finale de The Handmaid’s Tale qui sera diffusée en avril.

Les Servantes s’en vont en guerre dans le premier aperçu de la saison finale de The Handmaid’s Tale.

Dans la vidéo dévoilée par Hulu, June (Elisabeth Moss) déclare en voix off : « Ils croyaient que ces vêtements qu’ils ont mis sur nos corps disaient au monde qui nous sommes. Pour nous marquer, ils nous ont mis en rouge, la couleur du sang. Ils ont oublié que c’est aussi la couleur de la rage. La robe est devenue notre uniforme. Et nous sommes devenus une armée. »

À cette fin, le teaser montre les servantes marchant en formation, et dans une scène choquante, se passant des armes blanches, une à une, en parfaite synchronisation (et dans une église, rien de moins).

Ailleurs dans le teaser, on peut entendre Serena (Yvonne Strahovski) dire : « Quelque chose de grand est sur le point de se produire » alors qu’elle berce son bébé. On aperçoit aussi des plans d’un mariage, d’un corps brûlé, des servantes qui courent dans la nuit et une tante Lydia (Ann Dowd) très en colère. Puis la fin de la vidéo nous dit : « la révolution est là ».

« Même si nous traversons la vallée de l’ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal », conclut June.

La dernier saison de The Handmaid’s Tale suivra June, dont « l’esprit inflexible et la détermination la ramènent dans la lutte pour renverser Gilead. Luke et Moira rejoignent la résistance. Serena tente de réformer Gilead tandis que le commandant Lawrence et tante Lydia reconnaissent ce qu’ils ont fait. » Quant à Nick, « il fait face à des épreuves de caractère difficiles. Ce dernier chapitre du voyage de June souligne l’importance de l’espoir, du courage, de la solidarité et de la résilience dans la quête de la justice et de la liberté. »

En plus de Moss, Strahovski et Dowd, la saison 6 voit également de retour Bradley Whitford, Max Minghella, O.T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine et Josh Charles.

La sixième et dernière saison de The Handmaid’s Tale démarre le 8 avril et sera lancée avec trois épisodes, puis diffusée à raison d’un épisode par semaine. Le final sera disponible le 27 mai.

The Handmaid’s Tale saison 6 – Teaser