Captain Marvel 2 : Le film trouve sa méchante avec Zawe Ashton

Zawe Ashton rejoint Marvel et jouera la méchante dans le film Captain Marvel 2.

Alors que le film est actuellement en pré-production, Marvel Studios et Disney accélèrent la cadence sur Captain Marvel 2 et engagent Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw, Fresh Meat) pour incarner la méchante principale du film.

Pour le moment, on ne sait pas qui elle incarnera mais selon Deadline, elle ne devrait pas être la seule méchante puisqu’un autre antagoniste se manifesterait à un moment dans le film.

Ashton rejoint Brie Larson qui reprendra son rôle titre. Iman Vellani qui incarne Ms Marvel et Teyonah Parris qui joue Monica Rambeau dans WandaVision, seront aussi à l’affiche du film.

Megan McDonnell (scénariste de la série WandaVision), a écrit le scénario de la suite de Captain Marvel. A la réalisation, on trouve Nia DaCosta qui a réalisé le prochain reboot de Candyman.

L’histoire de Captain Marvel 2 et pour le moment gardée secrète. On attend d’avoir un peu plus d’infirmations. En attendant, on peu retrouvé Monica Rambeau dans WandaVision et Ms Marvel arrive bientôt avec sa propre série sur Disney+.

La sortie de Captain Marvel 2 est prévue pour le 11 novembre 2022.

Source : Deadline / Crédit ©AP Photos