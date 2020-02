Star Wars Rogue One : La série préquelle sur Cassian Andor se tournera cette année

Selon Diego Luna, la série préquelle de Star Wars Rogue One sur Cassian Andor entre en production cette année.

Cassian Andor sera bientôt de retour. Si on savait qu’une série centrée sur le personnage était en préparation, rien n’a vraiment été dit sur le calendrier de la série. Apparemment, la série se filmera bien cette année avec Diego Luna de retour.

L’acteur est actuellement en promo pour la série Narcos Mexico qui vient de démarrer sa saison 2 sur Netflix. Sans trop entrer dans les détails, il confirme que le tournage de la série Star Wars est pour cette année : « Oui, nous le faisons. Nous le faisons cette année. Ça arrive et je me prépare pour ça. »

Pour le moment, on ne sait pas ce que la série réserve mais Luna a lu les scripts et il a hâte de commencer. « J’ai hâte. C’est vraiment cool de raconter une histoire dont vous connaissez déjà la fin. C’est une approche différente à cause de la beauté et de la façon dont les choses se passent, » dit-il.

Il ajoute : « Ce n’est pas seulement ce qui se passe. Ce n’est pas une manière typique d’aborder une histoire. Il s’agit de la façon dont les choses se produisent, ce qui est en fait la même chose que dans Rogue One. Vous connaissez la fin, mais vous ne savez pas comment cela s’est produit, et nous avons à nouveau ce défi devant nous, ce qui est passionnant. »

Tony Gilroy qui s’est occupé des reshoots et de la réécriture de Rogue One sera de retour pour la série. Il est scénariste et devrait réaliser plusieurs épisodes mais ne sera pas showrunner. Ce rôle a été confié à Stephen Schiff (The Americans).

La série sur Cassian Andor fait partie des différentes séries de l’univers Star Wars à remplir le catalogue de Disney+. The Mandalorian reviendra l’automne prochain pour sa saison 2 et Lucasfilm travaille aussi sur une série centrée sur Obi-Wan Kenobi.

Source : Entertainment Tonight / Crédit ©Lucasfilm