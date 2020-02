Maisie Williams répond aux rumeurs sur les fins alternatives de Game of Thrones qui auraient été filmées.

C’est la série qui aura eu le final le plus mitigé de l’histoire de la télévision : Game of Thrones.

Un final décrié par beaucoup, salué par d’autres, qui restera dans les annales pour les émules qu’il a généré, que ce soit auprès de la critique ou des spectateurs, déçus ou mécontents.

Un final qui divise pour une fin de série que personne n’imaginait de cette manière. Une fin qui d’après les rumeurs était une parmi tant d’autres, puisque les showrunners et réalisateurs de cet épisode final de Game of Thrones auraient filmé d’autres séquences de fin alternatives. Des rumeurs qui n’ont jamais été confirmées ou réfutées par la production.

A l’occasion d’une interview avec le magazine anglais Metro, Maisie Williams, la célèbre interprète d’Arya Stark a répondu à cette rumeur qui continue de circuler et d’alimenter les fantasmes de beaucoup de fans déçus, 10 mois après le clap final de Game of Thrones, malgré une sortie DVD/Blu-Ray sans scène de fin alternative dans ses bonus.

La jeune actrice dément catégoriquement la rumeur : « Nous n’avons pas filmé de fin alternative. Cela coûte beaucoup trop d’argent et le planning était trop serré. On a dépensé tout le budget sur les dragons » blague la jeune actrice.

Si l’actrice soutient que ces fins alternatives ne sont que de l’ordre de la rumeur, elle réagit à l’occasion de cette question sur la fin de la série et le mécontentement qu’elle a généré, concernant la saison 8 dans son ensemble.

Pour elle, ces rumeurs de fins différentes s’expliquent par ce mécontentement : « je pense qu’on espérait qu’on les a filmées. Mais malheureusement cela n’a pas été le cas. C’est tout ce qu’ils auront ! »

Voici de quoi répondre une bonne fois pour toutes à ces rumeurs. Si la fin de Game of Thrones en série continuera à être un débat sans fin pour les fans, ces derniers pourront retrouver une véritable fin alternative grâce aux romans de George R.R. Martin… S’il les termine un jour.

Game of Thrones, l’intégrale est disponible en DVD/Blu-ray et en intégrale sur OCS Go.

