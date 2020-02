Aladdin 2 : Les scénaristes trouvés ; les acteurs et le réalisateur de retour

Aladdin 2 trouve ses scénaristes et le réalisateur et les acteurs originaux devraient être de retour.

Aladdin, le Genie et Jasmine se préparent pour une nouvelle aventure. Une suite du film live-action est actuellement en préparation chez Disney avec deux nouveaux scénaristes. Selon The Hollywood Reporter, John Gatins (Flight, Real Steel) et Andrea Berloff (Straight Outta Compton, The Kitchen) ont été engagés par les studios pour écrire Aladdin 2.

Guy Ritchie, qui a réalisé le premier film, devrait revenir derrière la caméra tandis que Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott sont attendus pour reprendre leurs rôles respectifs du Genie, Aladdin et Jasmine.

Pour le moment, on ne sait pas quelle sera l’histoire de ce second volet mais les scénaristes pourraient s’inspirer de la collection des Mille et Une Nuits.

Dan Lin et Jonathan Eirich de Rideback, qui ont produit Les Deux Papes, reviennent à la production. Ryan Halprin de Rideback sera producteur exécutif.

Sorti l’année dernière Aladdin fut un énorme succès au cinéma et a engrangé 1,05 milliard de dollars au box office mondial.

