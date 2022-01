Legends of Tomorrow saison 7 : Des clones robots paranos (Spoilers et promo)

La saison 7 de Legends of Tomorrow revient avec des clones au bord de la paranoïa. Spoilers et promo.

A la fin de la première partie de la saison 7 de Legends of Tomorrow, nous avons quittés nos Légendes alors qu’elles étaient poursuivies par des soldats masqués. Ces soldats se sont avérés être des clones robots des Légendes construit par Evil Gideon pour les éliminer et rétablir le flux temporel normal.

Le nouvel épisode s’éloigne de nos Légendes adorées et se concentre sur cette équipe de robots et apparemment, ils n’ont aucune idée de leur nature. L’épisode révèle que ces fausses Légendes pensent être humains et que les vraies Légendes sont les robots qui détruisent l’univers. Ils sont assez bêtes et disciplinés (comprenez complètement crétins – surtout Spooner, Behard et Nate) et font ce qu’on leur dit de faire sans trop réfléchir. Ils tuent sans se poser de question et menacent même des enfants, mais à un moment, ils deviennent paranoïaques.

Cependant, Robot-Sara commence à mettre les pièces du puzzle en place et réalise que quelque chose ne va pas quand le Dr Robot-Ava Sharpe remet Robot-Zari et Robot-Astra sur pied alors qu’elles sont censées avoir été tuées durant la confrontation avec les vraies Légendes. Le coup est bien pensé, c’est un mensonge soigneusement calibré – ces robots saignent, ressentent de la douleur et sont programmés avec toute l’histoire de la vie des Légendes elles-mêmes – mais c’est un mensonge qu’Evil Gideon et le Dr Sharpe ont du mal à garder sous silence.

Pour faire court, Robot-Sara et Robot-Zari découvrent que ce sont elles les Robots et que les Légendes sont humaines, mais quand Robot-Zari tente de déconnecter Evil Gideon, l’intelligence artificielle du Waverider reprogramme Robot-Zari qui se retourne contre Robot-Sara. Cela permet à Dr Sharpe de s’occuper de Robot-Sara et de faire d’elle une assassin froide et sans cœur.

Pendant un instant, on s’est dit que peut-être, Robot-Sara allait régler les choses, mais c’est raté, elle est devenue une machine tueuse à la tête d’un groupe de robots complètement maniaques !

Bienvenue en Enfer

La semaine prochaine, nous reviendront à nos Légendes originales qui vont se retrouver dans une télé-réalité de l’enfer…littéralement ! Gideon va faire sauter la machine à remonter le temps dans la dimension du manoir, qui atterrit en enfer. Astra se rend compte qu’une maudite équipe de téléréalité des années 90 s’est faufilée dans la voie causant des ravages.

À l’insu des Légendes, l’équipe de télé-réalité fait monter les émotions : Sara et Ava partagent leurs véritables sentiments sur leur rôle de co-capitaines ; Behrad demande des conseils sur Astra à Nate et Zari, mais Behrad découvre que son passé est exposé à la place. Pendant ce temps, lorsque les opinions de Gideon sont ignorées et que sa relation avec Gary est rejetée, personne n’aurait pu prévoir ce qui se passerait.

Legends of Tomorrow, c’est le mercredi sur la CW.

