Le Livre de Boba Fett : Apparition surprise dans l’épisode 3 (Spoilers)

L’épisode 3 de la série Le Livre de Boba Fett contient une apparition surprise. Spoilers.

Le dernier épisode de la nouvelle série Star Wars a vu les cousins jumeaux de Jabba The Hutt s’en prendre à Boba Fett en envoyant le chasseur de primes Wookie Black Krrssantan après lui. Evidemment les choses ne se passent pas comme prévu pour Krrssantan, et il se retrouve piégé dans la fosse familière qui abritait autrefois un Rancor.

À la suite de leur tentative d’assassinat ratée, les Hutt arrivent au palais de Boba le lendemain pour appeler une trêve et déclarer leur intention de quitter Tatooine. En guise d’excuses pour leurs actions, ils lui offrent un Rancor, qui vient avec son propre entraîneur. Cet entraîneur n’est autre que Danny Trejo qui fait ainsi une apparition surprise dans la série.

Le gardien du Rancor joué par Trejo semble vraiment aimer passer du temps avec l’une des créatures les plus redoutées de la galaxie. Il aide aussi à peut-être changer l’opinion des fans depuis Le Retour du Jedi. Selon le maître des bêtes, les Rancor sont émotionnellement complexes et pas seulement des monstres violents. Ils se lient rapidement au premier être qu’ils voient, c’est pourquoi ce bébé Rancor porte un bandeau sur les yeux jusqu’à ce qu’il soit présenté à Boba Fett, son maître bien-aimé et nouveau père.

Robert Rodriguez étant très impliqué dans le projet Star Wars, il n’est absolument pas surprenant de voir Trejo sachant que c’est un de ses acteurs fétiches (et accessoirement son cousin). Trejo se trouve régulièrement dans les projets de Rodriguez, il n’en a probablement pas fallu trop pour convaincre l’acteur de 77 ans d’entrer dans le monde Star Wars.

Danny Trejo est notamment apparu dans plusieurs films de Rodriguez depuis le milieu des années 90, y compris Une Nuit en Enfer, Spy Kids, One Upon a Time in Mexico, Planet Terror ou encore la franchise Machete.

Le Livre de Boba Fett est disponible chaque mercredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+