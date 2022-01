Dexter New Blood : Michael C. Hall a toujours connu la fin (spoilers)

Clyde Phillips justifie la fin de Dexter New Blood et révèle que Michael C. Hall a toujours été au courant de la fin de la série. Spoilers.

Dexter New Blood a pris fin cette semaine avec un dernier épisode choc. Et comme on pouvait s’y attendre, Selon le showrunner Clyde Phillips, Michael C. Hall savait depuis le début comment ça se finirait avant d’accepter de reprendre son rôle de tueur en série.

En parlant à TV Line, Phillips a révélé que la mort de Dexter dans le dernier épisode était quelque chose qui allait toujours arriver pour empêcher la série de devenir une « série de super-héros ». (Même si elle l’était déjà devenu en quelque sort).

« Tout cela s’est passé il y a environ deux ans et demi, donc je ne sais pas si c’était la première ou la deuxième réunion, mais il a su très tôt que Dexter allait mourir. Il a compris que c’était la bonne décision. Si Dexter continue à sortir d’une impasse à chaque fois, alors nous faisons une série de super-héros. Nous voulions apporter le plus d’humanité possible à la fin de la série et dire au revoir au personnage avec dignité et intégrité. »

Pour l’instant, on ne sait pas si Dexter New Blood aura une suite en spin-off avec Harrison, mais Phillips n’est pas contre. De plus, la série a battu tous les records d’audiences de Showtime.

Dexter New Blood est disponible en France sur MyCanal.

Source : TV Line / Crédit ©Showtime