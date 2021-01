Netflix envoie du lourd avec un film par semaine en 2021 ! (trailer)

Netflix dévoile ses plans cinéma pour l’année 2021 et prévoit de sortir un film par semaine. Découvrez le trailer rempli de stars.

L’année 2021 sera chargée côté films pour Netflix. La plateforme de streaming a annoncé cette semaine qu’elle prévoyait de sortir au moins un film par semaine tout au long de l’année. Avec la pandémie qui est loin d’être terminée, les gens consomment du contenu en ligne plus que jamais et Netflix en profite grandement.

La plateforme a dévoilé une vidéo préview annonçant plusieurs films et ils ont fait le plein de stars. Les acteurs de Red Notice Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson lancent les choses avec une introduction puis on découvre une collection éclair de séquences des principaux titres du service de streaming à l’horizon, y compris les débuts de réalisateur de Lin-Manuel Miranda (Tick, Tick … Boom !) et Halle Berry (Bruised).

Melissa McCarthy et Octavia Spencer feront leurs débuts de super-héroïnes dans Thunder Force, et le film de braquage de zombies de Zack Snyder Army of the Dead se dévoile avec quelques images.

Des suites de films Netflix populaires sont également sur le pont pour 2021, notamment The Kissing Booth 3 avec Joey King et le dernier volet de A Tous les Garçons avec Lana Condor, tandis qu’une foule de stars comme Amy Poehler (Moxie), Jennifer Hudson (Monster), Amy Adams (The Woman in the Window), Jason Momoa (Sweet Girl), Jennifer Garner (Yes Day) et Zendaya (Malcolm & Marie) seront également présents sur la plateforme avec de nouveaux films tout au long de l’année.

La vidéo se termine avec un premier aperçu du film Don’t Look Up d’Adam McKay avec Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio.

Si les gens iront probablement moins au cinéma cette année, il y aura toujours de quoi se divertir avec cette collection impressionnante de films sur Netflix.

Aperçu des films de 2021 sur Netflix

Crédit ©Netflix