Uncharted : Le réalisateur de Venom en négociation pour l’adaptation au cinéma

Ruben Fleischer, réalisateur de Venom, serait en discussion pour reprendre la réalisation d’Uncharted, l’adaptation du célèbre jeu vidéo du même nom.

Le film adapté et inspiré de la saga vidéo-ludique Uncharted est encore et toujours en préparation (depuis presque une décennie).

Si pendant un temps le projet avait disparu de l’actualité, il semblerait que cette adaptation sur grand écran des aventure de Nathan Drake soit vraiment sur le point d’aboutir enfin, pour le plus grand plaisir des amoureux de la franchise de Naughty Dog.

En effet, les scénaristes Rafe Judkins, Art Marcum (Iron Man, Men In black International), et Matt Holloway (Iron Man, Men In black International , Transformers The Last knight) ont signé le script de cette adaptation Uncharted pour le cinéma, Mark Wahlberg et Tom Holland sont déjà attachés au casting de ce projet qui pour le moment n’a pas encore de réalisateur à sa tête, pour les studios de Sony.

Pourtant une tête de liste se dégage visiblement pour tenir la caméra de cette adaptation : il s’agirait du réalisateur de Venom, Ruben Fleischer.

Fleischer serait en discussion pour succéder à Travis Knight qui a quitté le projet récemment. Rien n’est officiel pour le moment puisque les studios Sony négocient avec celui qui a réalisé le très controversé Venom, mais aussi Zombieland 2.

Originalement prévu pour une sortie fin 2020, Uncharted n’est pas près de lancer sa production sans réalisateur à sa tête. S’il y a de forte chance pour que Ruben Fleischer succède à Knight, rien ne garantisse une sortie avant 2021.

Source : Hollywood Reporter / Crédit photos : ©Naughty Dog