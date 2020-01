Le Silence des Agneaux : Une série TV centrée sur Clarice en préparation

CBS prépare la suite du film Le Silence des Agneaux avec une série basée sur le personnage de Clarice Sterling.

Le Silence des Agneaux est sur le point de revenir sur les écrans. Non, ce n’est pas une suite de la série Hannibal, il s’agit une nouvelle série centrée sur Clarice Sterling, le personnage joué par Jodie Foster dans le premier film. Le livre Le Silence des Agneaux, écrit par Thomas Harris, a été publié en 1988, et l’adaptation cinématographique est sortie en salles en 1991, réalisé par Jonathan Demme.

Cette série, s’intitule Clarice et suivra le personnage en 1993, après les événements du film. La série plongera dans l’histoire personnelle de Clarice alors qu’elle retourne sur le terrain pour chasser les tueurs en série et les prédateurs sexuels, tout en navigant le monde politique de Washington.

Notez que le personnage d’Hannibal ne devrait pas être présent dans la série.

Pour le moment, CBS a commandé un pilote qui a déjà été écrit. La chaîne attend de voir le résultat du premier épisode avant de prendre sa décision finale mais selon Deadline, c’est quasiment déjà dans la poche, la série a de grandes chances de voir le jour.

Ce projet et écrit et produit par Alex Kurtzman et Jenny Lumet. A la production, on trouve la société MGM qui détient les droits du Silence des Agneaux et CBS Television Studios en association avec Secret Hideout, la société de production de Kurtzman.

Pour le moment, le rôle principal n’a pas encore été casté, mais il va sans dire que les jeunes actrices d’Hollywood vont se battre pour l’obtenir durant cette saison des pilotes. On attend de voir qui sera l’heureuse élue.

Notez que ce n’est pas la première fois qu’une série sur Clarice est envisagée. En 2012, la chaîne Lifetime a tenté de développer une série qui suivait la jeune femme tout juste sortie de l’académie du FBI.

Jodie Foster a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 1992 mais en 2001, elle a refusé de reprendre le rôle dans le film Hannibal qui se déroulait 10 ans après les événements du Silence des Agneaux. Julianne Moore a pris le relais dans le film réalisé par Ridley Scott.

Source : Deadline / Crédit ©MGM