Avengers Endgame : Thanos a failli avoir une arme différente (artwork)

Thanos a failli avoir une hache à la place de son épée géante dans Avengers Endgame.

Les artworks originaux du film Avengers Endgame continuent de faire surface. Après le bandeau de Thor, on découvre que Thanos a failli avoir une hache à la place de son épée géante à double tranchant.

Des images des artworks originaux ont été dévoilées par Ian Joyner, l’un des artistes concepteurs du film. Sur ces photos, on découvre Thanos avec son armure, muni d’une hache.

More warrior #Thanos options for #avengersendgame A dream project for sure! @jsmarantz did his final awesome armor design and @ryan_meinerding_art designed his overall amazing look for #infinitywar . #mcu #marvelstudios #conceptart #comicbookmovies pic.twitter.com/H7t5RMRZdx

— Ian Joyner (@IanJoynerArt) January 9, 2020