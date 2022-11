Black Panther Wakanda Forever : Comment le film rend hommage à Chadwick Boseman (Spoilers)

Découvrez comment le film Black Panther Wakanda Forever rend hommage à Chadwick Boseman. Spoilers.

Chaswick Boseman a joué le roi T’Challa, alias Black Panther, dans le premier volet ainsi que dans trois autres films du MCU : Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. La plus grande question entourant la suite Black Panther Wakanda Forever, était de savoir comment Marvel allait gérer la mort inattendue de sa star Chadwick Boseman, décédé en 2020 après une bataille privée contre le cancer du côlon.

Black Panther Wakanda Forever est un hommage puissant en continue à sa star, non seulement au super-héros Marvel mais aussi à celui qui l’incarnait à l’écran. Le film démarre ainsi avec la mort hors écran de T’Challa d’une maladie non précisée puis la première apparition de la star décédée arrive dans le générique du début emblématique de Marvel : La séquence silencieuse, qui généralement présente un montage des divers super-héros Marvel avant de se terminer sur le logo Marvel Studios est remplacée, de manière puissante et poignante, par une autre séquence rendant hommage uniquement à Boseman.

Plus tard dans le film, les spectateurs ont droit à une autre apparition de Boseman dans Wakanda Forever, lors d’une scène émouvante à la fin, sous font de Lift Me Up de Rihanna, où Shuri (Letitia Wright), ayant repris le rôle de Black Panther, accepte enfin la mort de son frère. Son chagrin est accentué par une série de flashbacks de T’Challa. On revoit ainsi Boseman en tant que T’Challa dans ses apparitions précédentes à travers le MCU.

« Il était présent avec moi dans chaque scène », a déclaré Letitia Wright à EW le mois dernier. « Je demandais toujours, ‘Mon frère, qu’en penses-tu ?’ et j’essayais juste de garder une connexion spirituelle. Il représentait tout pour moi, et il est la raison pour laquelle je suis ici. Il m’a choisie pour être sa sœur, donc je n’aurais pas pu faire ce voyage sans lui. »

C’est délicat, d’équilibrer un adieu émotionnel à une star décédée tout en allant de l’avant avec une franchise de super-héros. Mais les hommages cinématographiques de Coogler touchent les bonnes notes discrètes, faisant écho à l’énergie sur le plateau de Boseman lui-même. « Il était exceptionnellement doué pour savoir quand c’était assez et comment garder tout le monde heureux, comment nous garder tous équilibrés », a déclaré Coogler à EW.

Le film réussit le pari délicat de rendre hommage à l’homme et au personnage qui nous ont quittés tout en allant de l’avant dans l’histoire et offre un film vraiment solide qui se suffit à lui-même, tout en restant dans le MCU. Son héritage est parfaitement assuré.

Black Panther Wakanda Forever est actuellement dans les salles de cinéma.

