The Mandalorian saison 2 : Lucasfilm défend le moment « controverse » avec Bébé Yoda

Lucasfilm défend le moment controverse avec Bébé Yoda dans l’épisode 2 de la saison 2 de The Mandalorian.

Si vous avez suivi la « controverse », vous devez savoir que certains fans n’ont pas apprécié le comportement de l’Enfant dans le dernier épisode en date de The Mandalorian. L’épisode mettait voyait Mando (Pedro Pascal) transportant un nouveau personnage, la Femme Grenouille (Misty Rosas), et son précieux bocal d’œufs qui représentait son dernier espoir de préserver sa lignée ancestrale, qui est menacée d’extinction.

Elle devait apporter les œufs à son mari pour les féconder avant l’équinoxe. Plusieurs fois au cours de l’épisode, Baby Yoda, alias l’Enfant, a été surpris en train de manger les œufs, à l’insu de la Femme Grenouille qui, apparemment, n’est pas si douée pour compter. C’était un running gag à l’humour noir qui n’a pas fait rire tous les fans. Certains ont également critiqué la série qui selon eux, a transformé Bébé Yoda en méchant.

Le directeur artistique créatif de Lucasfilm, Phil Szostak, a tweeté un raisonnement derrière cette décision lundi : « Pour rappel, le chapitre 10 de #TheMandalorian indique clairement que les œufs de la femme grenouille ne sont pas fécondés, comme les œufs de poule que beaucoup d’entre nous apprécient. Evidemment les poules ne son pas des êtres sensibles et l’Enfant qui mange les œufs est intentionnellement dérangeant, pour un effet comique. »

Mas cette explication n’a pas suffit et les fans ont continué de se plaindre. L’une d’en eux écrit : « Je suis maman. Ce n’est pas drôle du tout d’entendre la maman grenouille entrer dans les détails sur l’importance de ses œufs pour elle et l’amour qu’elle leur porte et de devoir les regarder se faire manger à trois reprises pour des rires de merde. Est-ce qu’une maman ne peut pas survivre ET garder ses enfants ? »

Une autre a écrit : « pour mémoire, la dame-grenouille était très catégorique sur le fait que ses œufs étaient importants pour elle, et que c’était sa dernière et unique chance d’avoir des enfants, donc c’est en fait plus proche de foutre en l’air la fécondation in vitro de quelqu’un qui serait incroyablement bouleversante pour quelqu’un qui souhaite devenir maman . Ce n’est pas drôle. »

Mais pour d’autres, ce n’est pas un simple gag et c’est peut être même un moyen de sauver les œufs : « Ce n’est pas un gag. À une date ultérieure, il sera révélé que l’Enfant conservait les œufs pour les garder en lieu sûr et les régurgitera indemnes lorsque tous les autres œufs stockés seront détruits. Alors votre diatribe puérile vous embarrassera. »

Et pour couronner le tout, une figurine Pop recrée la scène où l’Enfant a les yeux rivés sur les œufs.

Crédit ©Lucasfilm/Disney+