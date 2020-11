Chicago Fire saison 9 : Deux personnages en danger dans le premier épisode (spoilers)

Deux personnages sont en danger dans le premier épisode de la saison 9 de Chicago Fire. Et la production est interrompue à cause de plusieurs cas COVID-19. Spoilers

Alors que la saison 9 a été lancée ce mercredi sur NBC, l’équipe de Chicago Fire va devoir marquer un temps d’arrêt dans la production puisque plusieurs personnes ont été testées positives au COVID-19. Selon Deadline, la production s’est arrêtée dimanche dernier pour deux semaines. Cette information arrive moins de deux mois après que la même chose soit arrivée à sa série-sœur Chicago Med.

Les nouvelles saisons des séries Chicago ont donc repris hier et on ne sait pas si cette interruption aura un effet sur la suite de la diffusion de Chicago Fire. Attention la suite est spoiler.

La saison commençait plutôt bien avec l’arrivée de la nouvelle ambulancière Gianna Mackey (Adriyan Rae) qui, dès son premier jour, a fait face à un dangereux individu. En effet, quand Brett et Mackey ont répondu à un appel, elles sont été reçues par un homme armé, les obligeant à sauver la vie de son frère qui a fait une overdose.

Brett, qui n’en n’est pas à sa première situation de danger gère assez bien la situation et protège la nouvelle recrue comme elle peut. L’homme armé leur dit que si son frère meurt, elles mourront aussi. Avec un certain sang froid, Brett lui dit qu’elles sont obligé de l’emmener à l’hôpital et elles réussissent à partir de la scène avec le patient.

Plus tard dans l’épisode, elles apprennent qu’il est mort à l’hôpital, ce qui les met en danger de mort. Le prévenu, qui est recherché par la police (Burgess de Chicago PD a fait une apparition) les retrouve, les menace d’une arme à feu et provoque un accident. L’ambulance sort de la route et tombe d’un pont.

Alors vont-elles s’en sortir ? La promo groupée des trois séries Chicago semble confirmer leur survie. Casey saute du camion de pompier en marche pour aller à la rescousse de Brett et Mackey.

Dans le reste de l’épisode Casey et Brett marchent en territoire inconnu. Severide chasse un souvenir pendant que Kidd résout habilement un problème de la caserne de pompiers. Ritter se met en danger lors d’un appel difficile.

Chicago Fire, c’est le mercredi sur NBC.

Chicago Wednesday – Semaine 2

