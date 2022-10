The Handmaid’s Tale saison 5 : Décision choquante de Serena et twist mortel (Spoilers)

Serena prend une décision choquante dans l’épisode 6 de la saison 5 de The Handmaid’s Tale. Spoilers.

La semaine dernière dans The Handmaid’s Tale, Luke (O-T Fagbenle) et June (Elisabeth Moss) ont décidé de partir à l’aventure dans le No Man Land pour récolter des informations sur leur fille Hannah qui est sur le point d’être enrôlée dans l’école des Epouses. Mais voilà, à la fin de l’épisode, les choses ont mal tournées ils se sont faits attrapés par un groupe d’hommes masqués.

L’épisode de cette semaine a révélé que ces hommes travaillent pour M. Wheeler, l’homme qui héberge Serena Joy (Yvonne Strahovski). Cette dernière comprend enfin que ses bienfaiteurs, les Wheeler, ne sont pas si bienveillants et la traite plus comme une servante, qu’une amie. Quand elle apprend que Luke et June ont été appréhendés, et qu’ils vont « s’occuper d’eux une bonne fois pour toute, Serena voit une opportunité.

Serena supplie d’être là lorsque leur homme de main, Ezra (Rossif Sutherland), prévoit de tuer June. À la dernière seconde, elle le convainc de la laisser être celle qui appuie sur la gâchette, et au lieu de tuer sa rivale et ancienne servante, elle tire sur Ezra et prend sa voiture avec June au volant pour une destination inconnue.

Serena avait la possibilité de tuer June et d’enfin se venger (ce qu’elle souhaite plus que tout) mais a décidé de tirer son garde du corps et se sauver. Clairement, c’était le seul moyen pour elle de se sortir de cette situation puisque les Wheeler la tenaient en otage. Serena est une femme intelligente et elle a vue une ouverture pour elle et son bébé de s’éloigner des Wheeler.

Ailleurs, Tante Lydia (Ann Dowd) apprend qu’Esther est enceinte après avoir été violée par le Commandant Putnam (Stephen Kunken) et se rend chez le Commandant Lawrence (Bradley Whitford) pour demander une punition pour Putnam. Cela conduit Nick (Max Minghella), sous le regard de Lawrence, à exécuter Putnam en plein jour lors d’un brunch avec sa femme.

L’acte de Putnam est considéré comme un viol parce que cela s’est passé en dehors de « l’acte sacré de la cérémonie » avant qu’elle ne soit officiellement sa servante. Une belle excuse pour se débarrasser de Putnam, comme si leur « cérémonie » n’était pas un viol. Il est ensuite suspendu au mur alors que Janine regarde le corps sans vie de son ancien bourreau.

Pour finir, nous apprenons également que la femme de Nick, Rose (Carey Cox), attend un bébé. Elle sait exactement ce que Nick a fait à Putnam et remet en question son caractère. Mais pour Nick, tout ce qu’il a fait, c’est protéger ce monde pour son enfant.

En ce qui concerne Luke, sa situation est bien compliquée, il a été séparé de June et qui sait ce qu’il va lui arriver. Il risque de ne pas s’en sortir vivant.

The Handmaid’s Tale, c’est tous les mercredis sur OCS.

