House of the Dragon : George R.R. Martin veut 4 saisons et parle des sauts dans le temps

George R.R. Martin pense que la série House of the Dragon a besoin de 4 saisons complètes et il se confie sur les sauts dans le temps.

House of the Dragon évolue à un rythme extrêmement différent de Game of Thrones et George R.R. Martin donne son avis sur les sauts dans le temps et combien de temps il pense que la nouvelle série HBO devrait durer.

« Les Sopranos avaient 13 épisodes par saison, mais quelques années plus tard, Game of Thrones n’en avait que 10 (et même pas ça [pour] ces deux dernières saisons) », a écrit l’auteur de A Song of Ice and Fire sur son blog. « Si House of the Dragon avait eu 13 épisodes par saison, nous aurions peut-être pu montrer toutes les choses que nous avons dû « sauter dans le temps »… même si cela aurait risqué que certains téléspectateurs se plaignent que la série était trop « lente », qu’il « ne se passe rien ». »

Martin a déclaré qu’il était « ravi » d’avoir « encore 10 heures chaque saison » pour raconter l’histoire de la série préquelle de Game of Thrones. L’auteur des romans a noté que des séries comme Les Anneaux de Pouvoir n’ont que 8 épisodes dans leur première saison et que son autre série, Dark Winds, n’a que 6 saisons d’épisodes.

Le romancier a prédit qu’avec le rythme que House of the Dragon prend, « il faudra quatre saisons complètes de 10 épisodes chacune pour rendre justice à la Danse des Dragons, du début à la fin ».

Bien que les sauts dans le temps de House of the Dragon n’aient pas été appréciés par certains téléspectateurs, Martin estime que le créateur de la série Ryan Condal « a très bien géré les sauts. »

« J’adore les deux jeunes Alicent et Rhaenyra et les versions pour adultes, et les actrices qui les jouent », a-t-il ajouté.

Milly Alcock a joué la princesse Rhaenyra Targaryen dans la première phase de House of theDragon tandis qu’Emma D’Arcy a pris le relais après le saut dans le temps. De même, Emily Carey a joué la jeune Alicent Hightower et Olivia Cooke la version adulte du personnage.

House of the Dragon est diffusée le lundi sur OCS en France.

Source : Deadline / Crédit ©HBO