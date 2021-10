The Expendables 4 : Premier aperçu de Megan Fox en tenue de combat

Megan Fox partage un premier aperçu de ses débuts dans The Expendables 4.

Après un premier aperçu de Sylvester Stallone et Jason Statham, c’est au tour de Megan Fox de dévoiler des photos dans la tenue de son personnage mystérieux dans le film The Expendables 4.

Sur Instagram, elle a partagé quelques images d’elle-même en costume, qui ont été repostées par Fandom. Elle porte une tenue entièrement noire, avec un équipement tactique et ce qui semble être un gilet pare-balles.

Megan Fox is suited up for ‘Expendables 4’ and ready to begin shooting 🎥 pic.twitter.com/6w20h2GzC6 — Fandom (@getFANDOM) October 7, 2021

Sylverster Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren et Randy Couture, qui sont apparus dans les films précédents, seront de retour. Le quatuor sera rejoint par Curtis « 50 Cent » Jackson, Megan Fox et Tony Jaa.

Spenser Cohen a écrit le script, avec des révisions par Max Adams et John Joseph Connolly. Les détails sont pour le moment gardés secrets, mais l’intrigue se concentrera à nouveau sur un groupe de mercenaires vétérans. Et tandis que les premiers films du début des années 2010 avaient Stallone comme point central, des sources disent que pour ce nouveau volet, Statham sera le personnage masculin principal et Fox sera le premier rôle féminin.

Le nouvel opus Expendables est produit par Statham, Kevin King Templeton et Les Weldon Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein et Jonathan Yunger pour le compte de Millennium Media.

A la réalisation, on trouve Scott Waugh (Need For Speed).

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour The Expendables 4.

Source : MovieWeb / Crédit ©DR/Megan Fox