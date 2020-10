The Suicide Squad : Nouvelle photo de groupe sur le tournage

Découvrez une nouvelle photo de tournage pour le film The Suicide Squad.

Une nouvelle photo de tournage de The Suicide Squad a fait surface sur la toile. Le film d’ensemble réunira certains des personnages les plus colorés de l’univers DC tels que Polka-Dot Man (David Dastmalchian) et TDK (Nathan Fillion) pour n’en nommer que quelques uns et maintenant une nouvelle photo de tournage offre un nouvel aperçu de ces personnages – y compris Sean Gunn dans son costume de motion capture pour Weasel.

Postée sur Instagram sur le compte onset.unseen, cette photo a apparemment été prise à l’aéroport Peachtree Dekalb à Chamblee dans l’état de Géorgie. Dessus on trouve aussi Flula Borg (Javelin), Pete Davidson (Blackguard) et Mayling Ng (Mongal).

Nous savons officiellement que plusieurs personnages majeurs de Suicide Squad de 2016 reviendront, notamment Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn, Viola Davis en Amanda Waller, Joel Kinnaman en Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle de Captain Boomerang.

A leurs côtés, il y aura plusieurs nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée de David Mastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Nathan Fillion (TDK), Peter Capaldi (Thinker), Pete Davidson (Black Guard), Alice Braga (Sol Soria), Sean Gunn (Weasel), Michael Rooker (Savant, Mayling Ng (Mongal), Steve Agee (King Shark) et Idris Elba (Bloodsport).

The Suicide Squad sortira le 4 août 2021.

Source : Coming Soon / Crédit ©Warner Bros