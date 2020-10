Fear The Walking Dead saison 6 : Quand le mystère autour de Morgan sera résolu

Les showrunners de Fear The Walking Dead promettent de vite résoudre le mystère autour de Morgan. Spoilers.

Fear The Walking Dead est de retour depuis aujourd’hui et les fans ont pu voir que « Morgan Jones est mort ». Enfin pas vraiment mais le personnage le dit lui-même dans le premier épisode de la saison 6, il n’est plus la même personne.

Il semble qu’après avoir été laissé pour mort à la fin de la saison 5, Morgan a été sauvé et rabiboché par un médecin mystérieux. Mais sa blessure s’est ouverte il était au bord de la mort… ce qui avait son avantage et a permis à Morgan de se déplacer sans entrave parmi des zombies autrement carnivores.

Le public apprendra « absolument » l’identité de cette personne mystérieuse, a déclaré le co-showrunner Ian Goldberg à Entertainment Weekly. « C’est à peu près tout ce que je peux dire. »

Invité à révéler un moment spécifique, Goldberg a confirmé que les réponses arriveraient avant le point de mi-saison.« En fait, je vais aller plus loin. Vous le découvrirez dans la première moitié de la saison 6 », a déclaré Goldberg. « D’ici l’épisode 608, ce mystère sera révélé. »

Le site Coming Soon suggère que cette personne est peut-être Sherry, la femme de Dwight qui se trouve dans le coin. Les showrunners Goldberg et Andrew Chambliss ont divulgué peu de chose sur le passage de Sherry de Walking Dead à sa spin-off Fear, mais ont averti que la réunion tant attendue du couple « pourrait ne pas être exactement ce qu’ils pensent que c’est ».

« Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas être une bonne chose », a déclaré Goldberg lors du Comic-Con virtuel au cours de l’été, « mais ce sont deux personnes différentes, et c’est une chose vraiment intéressante à explorer. »

Fear the Walking Dead, c’est le lundi sur Canal+Séries et MyCanal.

Source : EW et Coming Soon / Crédit ©AMC