The Mandalorian saison 3 : Mando et Grogu de retour dans le teaser explosif (D23)

Une bande-annonce pour la saison 3 de The Mandalorian a été dévoilée ce week-end à la D23.

La D23 de Disney a vraiment le plein d’infos ce week-end. En plus d’une nouvelle bande-annonce pour Andor, Lucasfilm a révélé les premières images de la saison 3 de The Mandalorian, qui reviendra au courant de l’année prochaine.

Ce premier aperçu de la troisième saison à venir de la série montre non seulement le personnage principal de Pedro Pascal, The Mandalorian, et don compagnon de route Grogu, mais aussi d’autres personnages familiers comme Bo-Katan (Katee Sackhoff), Greef Karga (Carl Weathers), Dr Pershing (Omid Abtahi), l’Armurière (Emily Swallow) et la favorite des fans Peli Motto (Amy Sedaris).

Dans une discussion avec le podcast Dagobah Dispatch, Jon Favreau a teasé un arc de rédemption pour le chasseur de primes. Il explique : « Eh bien, nous avons établi dans Le Livre de Boba Fett qu’il y avait une opportunité pour le Mandalorien de se racheter, car il avait transgressé le Credo en retirant son casque. Et parmi son groupe de Mandaloriens, c’est quelque chose qui n’est pas autorisé, » dit Favreau.

« Maintenant, nous savons qu’il existe d’autres groupes de Mandaloriens où ils ont des ensembles de règles différents. Dans Clone Wars, nous avons vu avec Dave et aussi avec le personnage que je double, que les Mandaloriens sont très différents là-bas. Et donc ces différents groupes se réunissent et nous allons découvrir… le point de Nexus pour toutes ces communautés, bien sûr, est leur monde d’origine dont ils sont exilés, qui est Mandalore. »

The Mandalorian revient courant 2023 sur Disney+.

The Mandalorian saison 3 – Première bande-annonce VF

The Mandalorian saison 3 – Première bande-annonce VOST

Crédit ©Disney+