Indiana Jones 5 : Harrison Ford ne jouera plus Indy après ça

Harrison Ford dit qu’il a fini de jouer Indy après Indiana Jones 5.

Il est temps pour Harrison Ford de raccrocher son chapeau d’aventurier. Si l’acteur sera bien de retour pour le cinquième volet de la saga Indiana Jones, ce sera sa dernière fois. Durant la D23 Expo qui s’est tenue ce week-end, Ford a confirmé qu’il en avait fin avec la franchise. A 80 ans, cela devient de plus en plus difficile pour lui de jouer ce genre de rôle.

En s’adressant au public présent, il les remercie d’avoir fait des films un succès : « Merci d’avoir fait de ces films une expérience incroyable pour nous tous. Je suis très fier de dire que celui-ci est fantastique. Et [la nouvelle star de la franchise Phoebe Waller-Bridge] est l’une des raisons. »

Il tease que : « Les films d’Indiana Jones parlent de mystère et d’aventure, mais ils parlent aussi de cœur. Je suis vraiment, vraiment heureux que nous ayons une histoire vraiment humaine à raconter ainsi qu’un film qui va vous botter les fesses. Je suis ravi d’être à nouveau ici pour peut-être… Non, pas peut-être. C’est fini …! Je ne tomberai plus pour vous. Mais merci beaucoup. »

Après avoir jouer le rôle dans 5 films au cours des 40 dernières années, ce n’est pas étonnant de voir Ford confirmé que ce sera le dernier film pour lui. Durant le tournage, il s’est blessé à l’épaule ce qui a contraint la production à s’arrêter quelque temps. L’acteur semble vouloir se concentrer sur des rôles moins physiques.

Indiana Jones 5 devait initialement sortir en juillet 2020 et plus tard le 29 juillet de cette année, mais les retards dus à la pandémie et le travail de Spielberg sur West Side Story ont mis la production de côté. James Mangold a ensuite pris les rênes de la réalisation d’Indiana Jones 5 en remplacement de Steven Spielberg, avec Jez Butterworth, John-Henry Butterworth et Mangold co-écrivant le scénario.

La distribution du film comprend également Antonia Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann et Toby Jones.

Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel sont les producteurs.

