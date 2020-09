Doom Patrol saison 3 : HBO Max renouvelle la série

Doom Patrol aura bien une saison 3, HBO Max renouvelle la série des super-héros pas comme les autres.

Doom Patrol reviendra bien pour une troisième saison. HBO Max a commandé de nouveaux épisodes pour continuer l’aventure des super-héros les plus étranges de DC. Cette nouvelle arrive en ce second jour de DC FanDome qui se déroule en ce moment.

C’est une bonne nouvelle d’autant plus que la saison 2 s’était terminée sur un final incomplet puisque la crise de coronavirus a contraint la série à s’arrêter plus tôt. La série reviendra en 2021 sur la plateforme de WarnerMedia.

« Au nom de la merveilleuse distribution, des scénaristes et de l’équipe, nous sommes ravis et reconnaissants de l’opportunité de revenir au Doom Manor », a déclaré le producteur exécutif de Doom Patrol, Jeremy Carver. « Et nous sommes particulièrement reconnaissants envers nos partenaires chez Berlanti Productions, Warner Bros. Television, DC Universe et, bien sûr, HBO Max. »

« Doom Patrol est arrivé chez HBO Max avec une base de fans déjà profonde et passionnée et s’est hissé au sommet en tant que l’une des séries Max Originals les plus regardées sur la plate-forme », a déclaré Sarah Aubrey, responsable du contenu original chez HBO Max. « La série s’inscrit bien dans notre portefeuille et nous sommes heureux de donner le feu vert à une troisième saison pour continuer ce style distinctif de narration qui résonne si bien auprès des critiques et des fans.»

Doom Patrol a commencé sa carrière sur la plateforme DC Universe avant de migrer sur HBO Max cette saison. En France, la série est diffusée sur Syfy.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros