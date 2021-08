DCEU : James Gunn a des plans pour les super-villains de DC

Après The Suicide Squad, James Gunn dit avoir des plans pour les super-villains de DC.

Warner Bros a bien l’intention d’étendre considérablement leur catalogue DC sur HBO Max, à peu près de la même manière que Disney et Marvel ont utilisé la plate-forme Disney +, et il semble que ces plans pourraient inclure un certain nombre d’autres personnages. Des spin-offs et une autre suite de The Suicide Squad.

S’adressant à Entertainment Tonight, Gunn a déclaré : « J’ai toutes sortes d’idées et nous en parlons tout le temps. Donc je n’ai pas encore l’impression d’en avoir fini avec cet univers de villains. » Il semble ainsi qu’il aimerait explorer d’autres personnages et étendre encore plus cet univers déjanté qu’il a créé avec son propre Suicide Squad. Il est déjà à la tâche avec la série Peacemaker qui sera bientôt diffusée sur HBO Max.

« Quand ils sont venus me voir pour la première fois, c’était vraiment à propos du projet DC que je voulais faire. La première chose qu’ils ont évoquée était Superman, et la deuxième chose qu’ils ont évoquée était Suicide Squad », a expliqué Gunn. « C’étaient donc les deux premiers projets, puis j’ai eu un autre projet qu’ils n’ont jamais évoqué, auquel ils n’ont jamais pensé, quelques autres dont nous avons parlé un peu. Les gens ont parlé de Krypto [le Superdog], ils savent que j’en ai parlé à un moment donné. »

Il ajoute : « Il y a donc différents personnages qui m’ont intéressé, et j’ai juste pris un peu de temps et j’ai commencé à esquisser quelles pourraient être les différentes histoires avec ces différents personnages. Il était évident dès le début que Suicide Squad venait de capturer mon imagination. C’était le plus amusant. Les gens se disent : « Pourquoi n’avez-vous pas fait Superman ou Justice League ? » J’ai trouvé que c’était l’histoire la plus enrichissante sur le plan créatif. Je sais que quelqu’un va refaire un film de Superman. Je ne sais pas si Polka-Dot Man pourra raconter son histoire si je ne la raconte pas. »

L’idée de prendre des personnages obscures comme Polka Dot Man ou Ratcatcher 2 était très malin de la part de Gunn, cela permet au public de découvrir des personnages complètement hors normes, des outsiders dont personne ne parle vraiment pour les mettre en lumière sur grand écran. Il a préféré se pencher là dessus plutôt que sur Superman qu’il a failli réaliser.

Pour le moment, en dehors de Peacemaker, on ne sait pas comment Gunn continuera son aventure au travers du DCEU. En attendant, il revient chez Marvel avec le troisième volet des Gardiens de la Galaxie qui entrera bientôt en production.

