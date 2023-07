Ahsoka : Thrawn se dévoile dans la nouvelle bande-annonce

Nouvelle bande-annonce pour la série Star Wars Ahsoka avec Rosario Dawson et Lars Mikkelsen qui se dévoile en méchant Thrawn.

L’attente est presque terminée pour les fans de Star Wars qui ont hâte de retrouver plusieurs des personnages de la saga animée en live-action. Une nouvelle bande-annonce pour la série Ahsoka a été dévoilée par Disney+, l’occasion d’avoir enfin un aperçu de Lars Mikkelsen dans le rôle de Thrawn.

Le méchant à la peau bleue a une longue histoire dans la galaxie Star Wars qui a commencé dans le roman emblématique de Timothy Zahn en 1991, Heir to the Empire, puis il est apparu plus tard dans la série animée Star Wars Rebels. Maintenant, Thrawn fait enfin ses débuts en live-action, avec le retour de Mikkelsen qui a doublé le personnage dans Rebels.

La nouvelle bande-annonce met en place une confrontation décisive entre Thrawn et Ahsoka, interprétée par une Rosario Dawson de retour dans la peau du personnage qu’elle a débuté dans The Mandalorian. Nous avons déjà vu de brèves images de Thrawn – y compris un sinistre plan de l’arrière de sa tête – mais c’est la première fois qu’il est vu en entier, de face, avec ses yeux rouges brillants.

La bande-annonce a de multiples liens avec Star Wars Rebels, alors qu’Ahsoka traque son ami disparu Ezra Bridger (Eman Esfandi). La série réintroduira ainsi les personnages rebelles préférés des fans comme Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) et le droïde anarchique Chopper.

En cours de route, Ahsoka et ses amis croiseront la route de toute une série de méchants, interprétés par Diana Lee Inosanto, Ivanna Sakhno et feu Ray Stevenson.

Ahsoka démarre avec deux épisodes le 23 août sur Disney+.

Ahsoka – Bande-annonce VF

Ahsoka – Bande-annonce VOST