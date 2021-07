Spider-Man No Way Home : Un avenir incertain pour Zendaya dans le MCU ?

Zendaya est incertaine de son avenir dans l’univers de Marvel après Spider-Man No Way Home.

Zendaya a-t-elle un avenir dans le MCU après Spider-Man No Way Home ? Apparemment, l’actrice ne le sait pas elle-même. La star de la série Euphoria a rejoint le MCU en 2017 dans Spider-Man Homecoming dans le rôle de Michelle « MJ » Jones face à Tom Holland (Peter Parker) et Jacob Batalon (Ned Leeds). Elle est revenue dans Spider-Man Far From Home et sera également présente dans No Way Home qui pourrait être son dernier film.

Dans une interview récente à E! News, Zendaya, qui fait actuellement la promo du film Space Jam Legacy, confie que faire le troisième Spider-Man « était un peu doux-amer ». « Nous ne savons pas si nous allons en faire un autre. Par exemple, est-ce que ça va être trois et c’est fini ? Normalement, vous faites trois films et c’est à peu près tout, alors je pense que nous étions tous absorbés et que nous prenions le temps de juste profiter du moment, être ensemble et être si reconnaissants pour cette expérience. »

« Quand j’ai fait le premier film, j’avais 19 ans », a ajouté Zendaya, aujourd’hui âgée de 24 ans et lauréate d’un Emmy Award. « C’est assez spécial de grandir tous ensemble et de faire partie d’un autre héritage. C’est l’héritage de Space Jam et l’héritage de Spider-Man. Il y a eu tellement de Spidey différents avant nous, et ça rend tout le monde fier. Donc je ne sais pas, je me sens très chanceuse de faire partie de deux grandes franchises héritières. »

Dans le cadre du contrat renouvelé de Sony et Marvel, les deux studios coproduisent No Way Home à 75/25. L’accord comprend une autre apparition de Spider-Man dans un futur film Marvel Studios de Disney, mais No Way Home remplit le contrat de Holland avec Sony.

« [No Way Home] sera mon dernier [sous contrat] donc je leur ai toujours dit que s’ils voulaient que je revienne, je serais là en un clin d’œil », a déclaré Holland dans une interview plus tôt cette année. « J’ai adoré chaque minute de faire partie de ce monde incroyable. Cela a changé ma vie pour le mieux, je suis tellement chanceux d’être ici. S’ils veulent que je revienne, je serai là, s’ils ne le font pas, je m’en irai comme une personne très, très heureuse parce que ce fut un voyage incroyable. »

Holland a précédemment révélé qu’il espérait garder la « même équipe de base » pour les futures suites de Spider-Man, déclarant à GQ : « Le réalisateur, Jon Watts, est autant Spider-Man que moi. Zendaya, Jacob. »

En ce qui concerne le contrat de Zendaya, il semble que No Way Home soit son dernier film avec Sony, mais on ne sait pas si elle apparaitra dans d’autres films Marvel. On attende voir.

Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre prochain au cinéma.

Source : E! News, GQ / Crédit ©Marvel Studios/Sony Pictures