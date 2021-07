Loki : Chris Hemsworth a bien doublé Frog Thor !

Frog Thor a bien été doublé par Chris Hemsworth lui-même dans l’épisode 5 de Loki.

L’avant dernier épisode de Loki était rempli d’Easter Eggs intelligents, et l’un d’entre eux est peut-être le plus méta – et le meilleur à ce jour. La réalisatrice Kate Herron a confirmé que la voix de « Throg », la variante grenouille de Thor qui est brièvement apparue, a été doublée par nul autre que son homologue humain, alias Chris Hemsworth.

« Au fait, nous avons enregistré Chris Hemsworth pour ça », a déclaré Herron à For All Nerds dans une nouvelle interview. « Nous l’avons enregistré pour ça. Sa voix a dit ‘Ahhh!’ C’est un tout nouvel enregistrement. Pas recyclé. Il l’a enregistré, » révèle-t-elle.

EXCLUSIVE‼️ @ViewsFrom616 interviewed @iamkateherron and she revealed that @chrishemsworth is the voice of #Throg the Frog Thor

July 10, 2021