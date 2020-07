Far Cry 6 : Ubisoft confirme le jeu avec Giancarlo Esposito

Ubisoft confirme les rumeurs sur le jeu Far Cry 6 avec Giancarlo Esposito de Breaking Bad.

La surprise est gâchée. Après une semaine de rumeurs entourant un nouveau jeu avec l’acteur de Breaking Bad dans un rôle de premier plan et une fuite malheureuse sur le PlayStation Store de Hong Kong, Ubisoft a confirmé que Far Cry 6 mettra effectivement en vedette Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Mandalorian) et qu’il sera dévoilé dans son intégralité lors du prochain événement Ubisoft Forward.

Ubisoft Forward sera un événement diffusé en direct ce dimanche qui présentera de nouvelles révélations de jeux, des nouvelles exclusives et plus encore.

« Anton ne serait pas content », a tweeté Ubisoft en réponse aux fuites. Le jeu sera officiellement annoncé lors de l’événement aujourd’hui.

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

Michael Mando, co-star d’Esposito dans Better Call Saul, a incarné le méchant Vaas Monténégro en 2012 dans Far Cry 3. Il est même possible que Vaas fasse un retour dans la prochaine suite.

Quelques-uns des titres qui seront probablement présentés durant Ubisoft Forward incluent Assassin’s Creed Valhalla, Gods & Monsters, Just Dance 2021, Roller Champions, The Settlers, Tom Clancy’s The Division 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, et Might & Magic: Chess Royale.

Source : EW / Crédit ©Ubisoft