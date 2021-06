The Witcher saison 2 : Premier teaser trailer centré sur Ciri

Découvrez un teaser de la saison 2 de The Witcher, centré sur Ciri, dévoilé durant la Geeked Week de Netflix.

Les premières images des nouveaux épisodes de la série The Witcher ont été diffusées lors d’un livestream de Geeked Week, un événement tenu cette semaine par Netflix. Comme on peut le voir, ces images sont axées sur Ciri, jouée par Feya Allan. « J’ai besoin de comprendre », dit-elle alors que diverses visions défilent sur l’écran.

En plus du teaser, Geeked Week a également révélé qu’un événement WitcherCon est prévu pour le 9 juillet et qu’il aura sûrement un aperçu plus approfondi de la série Netflix et des jeux vidéo.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Inspiré de la saga littéraire fantastique à succès, The Witcher est un conte épique portant sur le destin et la famille. C’est l’histoire du destin entrelacé de trois individus dans le vaste monde du Continent où humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier.

Dans la saison 2, convaincu de la mort de Yennefer durant la Bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle.

Composée de 8 épisodes, la saison 2 de The Witcher devrait arriver sur Netflix courant 2021.

Crédit ©Netflix