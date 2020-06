Dear Evan Hansen : Kaitlyn Dever au casting de l’adaptation du musical en film

Kaitlyn Dever de Booksmart est annoncée au casting de Dear Evan Hansen, l’adaptation en film de la comédie musicale.

La comédie musicale Dear Evan Hansen va être adaptée sur grand écran et l’actrice Kaitlyn Dever (Booksmart) est le premier nom officiellement annoncé pour une rôle dans le film. Selon Deadline, elle est entrée en discussion pour le rôle de Zoe, l’intérêt amoureux du personnage titre.

Ben Platt (The Politician), qui a originalement joué le personnage sur scène à Broadway, aurait signé pour le reprendre au cinéma mais pour le moment, ce n’est pas confirmé. On attend de voir s’il reprendra bien le rôle d’Evan.

Dear Evan Hansen, qui a remporté six Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale en 2017, raconte l’histoire d’un lycéen souffrant d’anxiété sociale, qui se retrouve pris dans un mensonge lorsqu’il prétend être proche d’un camarade de classe décédé par suicide. Zoe se trouve être la sœur de ce camarade.

Les auteurs-compositeurs lauréats de Tony Awards, Benj Pasek et Justin Paul qui ont écrit la musique de la comédie musicale, sont également à bord en tant que producteurs exécutifs, et Steve Levenson, qui a écrit le livret, écrit le scénario du film. Marc Platt (La La Land) et Adam Siegel produiront également le film.

En 2018, Stephen Chbosky (Le Monde de Charlie) a été annoncé à la réalisation du film. Pour le moment, aucune date n’a été annoncée.

Source : Deadline / Crédit ©DR