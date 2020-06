Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : La promo du prochain épisode tease le destin de Sousa

Découvrez la promo du prochain épisode de la saison 7 de Agents of S.H.I.E.L.D. avec l’agent Sousa.

Après l’un des épisodes les plus fun de la saison jusqu’à présent – mais aussi très intéressant par rapport au racisme et aux privilèges des hommes blancs – Agents of S.H.I.E.L.D. continue son voyage à travers le temps la semaine prochaine.

Dans l’épisode précédent, Daniel Sousa, l’ancien partenaire de Peggy Carter (Simmons s’est faite passer pour elle), a fait sa première apparition dans la série. L’action se déroulait en 1955 et a révélé que Sousa est désormais à la tête de l’ancien bureau de la SSR à Los Angeles.

Sousa sera à nouveau présent dans l’épisode suivant, un épisode façon film noir qui reviendra sur le destin du personnage. Coulson raconte ce qu’il y a dans les livres sur le SHIELD et le fait que l’Agent Sousa a été le premier à être déchu. Il allait exposer la présence d’HYDRA dans le SHIELD mais il a été abattu.

Coulson dit aussi quelque chose d’intéressant : tout ne se trouve pas dans les livres. Cela veut peut-être dire que Sousa va être sauvé. Va-t-il embarquer dans le Zephyr avec ses collègues du futur ?

Cette saison 7 ne fait que commencer mais pour le moment, c’est un plaisir à voir. Chaque épisode est intéressant et la série revisite vraiment l’histoire et du SHIELD. Elle renoue ainsi avec le MCU et permet d’en savoir plus sur le passé de l’agence.

Intitulé Out of the Past, l’épisode 4 de la saison finale de Agents of S.H.I.E.L.D.sera diffusé mercredi prochain sur ABC.

Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 – Promo 7×04