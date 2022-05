The Flash saison 8 : La Team Flash fait ses adieux à un de ses membres (Spoilers)

La Team Flash enterre un de ses membres mais Caitlin n’a pas dit son dernier mot. Et quelqu’un disparait…encore. Spoilers.

La semaine dernière, la Team Flash a perdu un de ses membres. Après avoir battu Deathstrom et sauvé Caitlin, Frost a payé le prix fort et est morte parce que son corps n’était pas assez puissant pour absorber tous les pouvoirs de Deathstrom. Cette semaine, l’équipe a fait ses adieux à Frost et chacun, à sa façon, a tenté de lui rendre hommage.

Evidemment, Caitlin est celle qui encaisse cette mort le plus difficilement. Elle a perdu sa sœur et refuse d’aller à son enterrement, elle s’enferme dans son deuil. Pour faire court, Barry lui rend visite pour la convaincre de venir aux funérailles. Il lui dit de se demander ce que Frost aurait voulu pour elle. Caitlin dit que Frost lui dirait d’arrêter d’être idiote. Elle s’est dit que Frost était toujours la voix dans sa tête qui la soutenait, mais maintenant qu’elle est partie elle ne se sent pas entière.

Barry dit à Caitlin que la voix de Frost est toujours à l’intérieur d’elle et dans cet esprit, elle n’est jamais vraiment partie. Caitlin se rend finalement à l’enterrement et prononce l’éloge funèbre, puis promet à Frost qu’elle la maintiendra en vie.

Après les funérailles, Caitlin rencontre Mark dans son appartement et elle a un séquenceur de gènes. Il s’avère que Caitlin ne parlait pas métaphoriquement. Elle a transformé son appartement en laboratoire et prévoit de ramener Frost mas pour ça, elle a besoin de l’aide de Mark.

Chez CCC Media, après une conversation avec Taylor Iris disparaît. Elle est a nouveau perdue dans le temps.

La semaine prochaine, Barry partira à la recherche de son épouse. Comme on peut le voir dans la promo, il va s’aventurer dans la Still Force pour la retrouver. On peut également apercevoir leur fille Nora qui va l’aider dans sa quête.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo 8×15 – Into the Still Force