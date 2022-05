Marvel : Jason Statham dans le MCU ?

Jason Statham aurait rejoint l’Univers Cinématique de Marvel selon une nouvelle rumeur.

On est vraiment entré dans le « Multiverse of Madness » ! Une nouvelle rumeur annonce que Jason Statham serait sur le point de rejoindre le MCU. Selon le site Giant Freakin Robot (qui est souvent bien renseigné), l’acteur britannique serait le dernier nom à joindre l’univers de Marvel.

Pour le moment, le rôle qu’il tiendrait n’est pas dévoilé, mais Marvel a quelques super-héros britanniques dans son catalogue que Statham pourrait jouer. Le site suggère que Statham pourrait incarner une itération de Union Jack, un homme au sommet de sa forme physique. Sa force, sa vitesse et son endurance étant bien meilleures que n’importe quel homme ordinaire, cela ressemble beaucoup à Jason Statham.

Beaucoup ont décrit Union Jack comme se situant quelque part entre James Bond et Batman, et c’est certainement un rôle dans lequel Statham pourrait bien s’insérer. Une première version du super-héros a déjà fait ses débuts dans le MCU, avec l’acteur JJ Feild apparaissant dans Captain America: The First Avenger en tant que membre des Howling Commandoes.

Mais Jason Statham est plus du genre films d’action à l’ancienne plutôt que films de super-héros et il l’a lui-même déjà dit. « J’aime les films à l’ancienne. Ils ne m’ont jamais offert de rôle dans l’un d’entre eux et je ne pense pas que la cape me conviendrait. » Si cette rumeur se confirme, Marvel aurait peut-être trouver quelque chose pour le faire changer d’avis.

Pour l’instant, on reste prudent, ce n’est qu’une rumeur, rien n’est confirmé ni du côté de l’acteur, ni chez Marvel. On ne rentrera donc pas dans plus de spéculation et on attend de voir si Jason Statham va entrer dans le MCU.

En attendant, Statham reste partie intégrante de la franchise Expendables puisqu’il fera de retour pour le quatrième volet et il se battra à nouveau contre un requin dans Meg 2. Il retrouvera aussi le réalisateur Guy Ritchie pour la comédie d’action Operation Fortune: Ruse de Guerre, et fera équipe avec le réalisateur David Ayer pour The Bee Keeper.

Source : Giant Freakin Robot / Crédit ©DR