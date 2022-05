How I Met Your Father saison 1 : 16 références à How I Met Your Mother (Spoilers)

Découvrez 16 références à How I Met Your Mother qui se trouve dans la saison 1 de How I Met Your Father. SPOILERS.

La première saison de How I Met Your Father est enfin disponible sur Disney+. Pour l’occasion, nous avons décidé de revenir sur les références, les caméos et autres easter eggs présents dans la nouvelle série qui sont directement liés à la série mère : How I Met Your Mother. Parce qu’en effet, la nouvelle série portée par Hillary Duff se déroule bien dans le même univers que la série originale.

La série spin-off reprend huit ans après les événements du final de How I Met Your Mother et se concentre sur un nouveau groupe d’amis composé de Sophie (Hilary Duff), Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) et Sid (Suraj Sharma).

L’histoire est racontée du point de vue de Sophie, 58 ans (jouée par Kim Cattrall de Sex and the City) – et contrairement à la série originale, le pilote de HIMYF établit dès le départ que notre nouvelle protagoniste a déjà rencontré le père de son enfant. La suite fonctionne ainsi différemment et offre un gimmick dans le futur différent de celui de son prédécesseur. Pour éviter de donner trop d’indices sur le père (notamment la couleur de sa peau), le fils de Sophie est hors-champs et c’est elle qu’on voit à l’écran raconter son histoire.

Les deux séries sont différentes mais elles sont basées sur le même ADN, elles sont dans le même univers et plusieurs références à HIMYM se trouvent dans la nouvelle série, de quoi ravir les fans de la première heure. Entre l’appartement, le Capitaine ou encore Goliath Corp et un gros caméo, voici 16 moments qui lient How I Met Your Mother et How I Met Your Father.

***ATTENTION SPOILERS***

L’appartement

Le premier épisode de la série révèle que Sid et Jesse vivent dans le même appartement dans lequel Ted (Josh Radnor), Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan) et – à un moment donné – Robin (Cobie Smulders) ont tous vécu. La couleur des murs a changé, mas c’est bien le même appart. Un autre easter egg se cache dans cette image dont on parle plus bas

Wesleyan University

Lorsque Sophie dit à Jesse et Sid qu’elle aime leur appart, Jesse mentionne qu’ils l’ont trouvé via la liste d’un groupe d’anciens élèves wesleyens, indiquant que Jesse et / ou Sid ont fréquenté la même université que Marshall, Lily et Ted – bien qu’à des années d’intervalle.

”Un vieux couple marié”

Jesse révèle également que le listing de l’appartement a été publié par « ce vieux couple marié », ce qui suggère que lui et Sid ont sous-loué l’appartement à Marshall et Lily qui avait besoin d’un plus grand logement à cause de leur progéniture.

Les épées

Les anciens habitants de l’appartement ont laissé derrière eux un petit quelque choses : les fameuses épées de Marshall et Ted vu dans l’épisode The Duel de la saison 8. Elles se trouvent désormais au dessus de la cheminée de Jesse et Sid (comme on peut le voir sur la photo de l’appartement plus haut).

George Van Smoot alias le Capitaine

La finale en deux parties de la saison 1 démarre avec le retour inattendu non pas d’un mais de deux personnages récurrents préférés des fans de la série originale, à commencer par George Van Smoot alias Le Capitaine qui fut un temps marié à Zoey (Jennifer Morrison). Quand on revoit pour la première fois le personnage joué par Kyle MacLachlan, il est au lit avec une autre que sa femme…

Becky

La scène avec le Capitaine se termine avec l’arrivée en trombe de Becky (Laura Bell Bundy) alias « Boats! Boats! Boats! ». Elle fut brièvement la collègue de Robin puis a épousé le Capitaine.

Goliath Corporate

Dans l’épisode 9 de la saison 1, Ellen décroche un entretien d’embauche avec Goliath Corporate Market et est finalement embauchée comme assistante de production. Bien qu’il ne soit pas encore confirmé que Goliath Corporate Market est une filiale de Goliath National Bank, il est bien possible que ça ait un lien avec l’ancien lieu de travail de Marshall et Barney. Comme le dit la co-créatrice Elizabeth Berger « rien de ce que nous faisons à cet égard n’est accidentel. »

Farhampton

Le final de la saison 1 s’ouvre sur une scène de la procédure de divorce du Capitaine et de Becky, au cours de laquelle l’avocat du Capitaine dit que son client est prêt à laisser à sa future ex-femme son domaine au bord de l’océan à Farhampton, déjà vu dans la saison 9 de HIMYM.

Glen McKenna

Dans la même séquence avec Captaine, il se dit prêt à se séparer de sa bouteille de Whisky Glen McKenna, un single malt de 1831 évaluée à 3 millions de dollars. C’est la même marque de whisky souvent mentionnée dans la série originale. Pour l’anecdote, cette marque fictive d’alcool s’appelle McKenna en référence au scénariste Chris McKenna (Spider-Man No Way Home) qui a travaillé avec les créateurs de HIMYM Carter Bays et Craig Thomas sur American Dad et a contribué l’histoire de Barney au début de la série.

Le Pub MacLaren

Le MacLaren n’est pas le bar principal des personnages de la série mais le lieu reste étroitement lié à cet univers puisqu’il se trouve toujours juste en bas de l’immeuble de Jesse et Sid. Le gang ne traine pas au MacLaren parce que Sid est propriétaire de son propre bar, le Pemberton. Cela permet aux personnages d’avoir leur propre lieu de détente, mais Sophie s’y rend dans le final.

Carl le barman

Joe Nieves est le troisième acteur de How I Met Your Mother à reprendre son rôle dans la suite, celui de Carl le barman. Sophie entre dans le MacLaren et s’approche immédiatement de Carl pour commander un verre.

Robin Scherbatsky !!!

C’est là qu’elle voit Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), le quatrième caméo de HIMYM mais surtout la seule du casting principal de la série originale à faire une apparition dans HIMYF. Et ce n’est pas un caméo rapide, elle a tout une discussion avec Sophie, lui offrant de sages conseils sur les relations amoureuses. Et évidemment, elle est assise ans son box préféré. On ne rentrera pas dans les détails de la conversation mais elle fait plusieurs références à des moments de son passé connus par les fans de HIMYM.

Cette scène se situe en 2022, ce qui signifie qu’on se trouve 6 ans après son divorce de Barney et 8 ans avant qu’elle ne renoue avec Ted. A ce moment là, il est encore avec la fameuse mère de ses enfants.

Robin encornée par un taureau

Dans HIMYM, futur Ted mentionne la brève carrière de Robin en tant que torero dans l’épisode 12 de la saison 7. Une scène coupée du final de la série originale, se déroulant en 2020, précise que Robin avait été encornée par un taureau lors d’un segment du journal – un segment qui était clairement devenu viral au moment où Sophie rencontre Robin deux ans plus tard et partage son admiration pour être entrée dans l’arène.

Le mec qui a dit ‘je t’aime’ durant le premier rendez-vous

« Une fois, j’ai eu un gars qui a dit « je t’aime » lors de notre premier rendez-vous », se souvient Robin, faisant référence à son rendez-vous avec Ted dans le pilote de HIMYM. Quand Sophie dit que ce type à l’air d’être un «sacré numéro», Robin répond : «Vous n’en avez aucune idée, mais un bon sacré numéro.»

L’incident de l’ananas

Au milieu de leur procédure de divorce, le Capitaine dit à Becky qu’il « n’a pas été aussi blessé depuis que quelqu’un a volé cet ananas sur le pas de ma porte ». Il fait référence au célèbre incident de l’ananas de 2005, le mystère au centre de l’épisode 10 de la saison 1. .

Une réponse sur cet incident a été donnée mais pas directement dans la série. En effet, la réponse sur ce qui s’est passé se trouve dans une scène coupée de l’épisode « Daisy » de la dernière saison (épisode 20), dans lequel Ted s’est enfin souvenu de comment il avait obtenu le fruit.

Pour le clin d’œil, Sophie et Valentina possèdent une planche à découper en forme d’ananas qu’on peut voir dans leur cuisine dans l’épisode 2 de HIMYF.

Connexion entre Ian et le Capitaine

Si Becky n’avait pas découvert que le Capitaine la trompait et décidé de divorcer, elle n’aurait pas saisi et fait couler ses précieux bateaux – y compris le navire en Australie qui employait le biologiste marin Ian, le date Tinder de Sophie de l’épisode 1. A la fin, Ian se retrouvait sans travail et de retour à New York, juste à temps pour retrouver Sophie à l’exposition Naomi Reisberg.

Autre clin d’oeil, le fait que Ted soit sorti avec deux femmes biologistes marins.

Avons-nous raté des easter eggs ? C’est bien possible, il faudra un autre visionnage pour les repérer !

La saison 1 de How I Met Your Father et l’intégrale de How I Met Your Mother sont disponibles sur Disney+.

