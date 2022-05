Avatar 2 La Voie de l’Eau : 148 millions de vues pour le trailer en 24 heures

Le trailer de Avatar 2 La Voie de l’Eau a enregistré 148 millions de vues en 24 heures.

Il semble que le public porte toujours un intérêt à l’univers d’Avatar Le trailer pour le second volet de la franchise de James Cameron a été mise en ligne en début de semaine, après avoir fait ses débuts exclusivement en salles. En l’espace de 24 heures, la bande-annonce a amassé 148 millions de vues toutes plateformes confondues.

Si ce chiffre est impressionnant, il n’égale pas ceux de Fast & Furious 9 (202 millions), Thor Love and Thunder (209 millions) et il est très loin derrière Spider-Man No Way Home et ses 355 millions de vues en 24 heures.

La question est désormais de savoir si l’intérêt du public pour Avatar 2 se transmettra dans les salles quand il sortira à la fin de l’année.

Sam Worthington revient dans le rôle de Jake Sully, le soldat humain devenu Na’vi, aux côtés de Zoe Saldaña dans le rôle de Neytiri. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux visages qui apparaissent, d’Edie Falco à Michelle Yeoh en passant par Kate Winslet et les acteurs jouant des générations beaucoup plus jeunes de Na’vi.

Le film présentera la progéniture de Jake et Neytiri, ainsi que des membres des Metkayina, un clan de Na’vi qui habite autour des récifs océaniques. Cela inclut Cliff Curtis en tant que leader Metkayina Tonowari et Winslet en tant que mystérieuse Ronal.

James Cameron ne s’arrêtera pas à Avatar 2, trois autres films suivront : « Au centre de chacune des quatre suites se trouvera la famille Sully. Chaque histoire sera autonome et chacune arrivera à sa propre conclusion », a confié le producteur Jon Landau. Il y aura une « résolution satisfaisante pour chaque film, mais vu dans son ensemble, le voyage à travers les quatre créera une plus grande saga épique ».

Avatar La Voie de l’Eau sortira le 14 décembre 2022.

Avatar La Voie de l’Eau – Bande-annonce

Crédit ©Disney/20th Century Studios