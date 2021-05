Grey’s Anatomy : Un retour de Cristina ? Sandra Oh est passée à autre chose

Sandra Oh dit avoir tourné la page sur Grey’s Anatomy et ne souhaite pas reprendre son rôle de Dr. Cristina Yang.

Durant la saison 17 de Grey’s Anatomy, un certain nombre d’anciens de la série ont fait leur apparition et les fans espéraient que Sandra Oh en fasse autant. Cependant, il semble que ce ne sera pas le cas à l’avenir, l’actrice n’a pas l’intention de revenir.

Invitée du podcast Los Angeles Times’ Asian Enough, celle qui a incarné la Docteur Cristina Yang pendant 10 saisons, a confie : « J’adore qu’on me demande encore de revenir, et c’est aussi pourquoi j’apprécie vraiment la série. ».

Néanmoins, la star de Killing Eve, n’est pas intéressée pour un retour, ni même pour un caméo. « J’ai quitté cette série, mon Dieu, il y a presque sept ans. Donc dans mon esprit, c’est fini. Mais pour beaucoup de gens, c’est toujours très vivant », ajoute-t-elle. « Et même si je le comprends et j’aime ça, je suis passée à autre chose. »

Malgré cela, Oh n’a aucun mal à imaginer ce que ferait Cristina aujourd’hui. Pendant la crise du COVID, la chirurgienne serait « férocement en première ligne pour essayer de résoudre les gros problèmes », suggère-t-elle. « Cette pandémie [a rendu] les écarts de richesse… encore plus évidents et problématiques, donc probablement [elle s’attaquerait] aux problèmes systémiques, pas seulement jour après jour. »

Durant la saison 17, alors que Meredith se battait contre le COVID, l’esprit de Cristina était présent puisque Owen Hunt (Kevin McKidd) recevait des textos de son ex-femme qui lui demandait régulièrement des nouvelles de sa meilleure amie. Les scénaristes n’oublient donc pas l’importance de Cristina dans la vie de Meredith même si elle bit en Suisse.

Pour l’instant, Sandra Oh ne semble donc pas intéressée mais qui sait, peut-être qu’elle changera d’avis et reviendra avant que la série ne se termine (elle a été renouvelée pour une saison 18). Ne retenez tout de même pas votre respiration, pour le moment, Christina ne reviendra pas.

Sandra Oh est très occupée depuis qu’elle a quitté Grey’s Anatomy. Elle est devenue la co-star de la série Killing Eve qui a eu un énorme succès mondial dès son lancement en 2018. La production de la prochaine saison 4 (qui sera la dernière) a pris du retard à cause de la pandémie, elle devrait être diffusée l’année prochaine. Oh a également quelques projets en préparation pour Netflix..

Source : LAT / Crédit ©ABC