Upload : Amazon commande une saison 2

Amazon commande une saison 2 pour sa série SF avec Robbie Amell.

Amazon Studios a annoncé le renouvellement de la série SF Upload pour une saison 2. La suite de la comédie de science-fiction créée par Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) sera diffusée sur Prime Video en 2021. Cette nouvelle arrive alors que la saison 1 a seulement été mise en ligne le 1er mai dernier.

« Je suis ravi de continuer une excellente relation avec Amazon Studios et ce merveilleux casting et de découvrir ce qui se passe après pour Nora et Nathan et Ingrid et leur monde en 2033. Avec ce renouvellement, je peux arrêter de dessiner mon flip book de la saison 2 », confie Daniels dans le communiqué officiel.

Pour Amazon, Upload est « une comédie cinématographique intelligente, crépitante et cela a clairement ravi nos clients qui ont passé beaucoup de temps à Lakeview la semaine dernière… Nous savons que les fans veulent voir le prochain chapitre de Nathan et Nora, et donc nous donnons le feu vert pour la saison 2 ! »

Pour rappel, dans un futur où les humains sont capables de « s’uploader » dans la vie après la mort, Nathan, mort prématurément, est accueilli dans sa version du paradis par une certaine Nora. Il va lui falloir s’adapter…

La saison 1 est disponible sur Amazon Prime Video.

Crédit ©Amazon